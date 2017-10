Première condamnation dans le Fifagate

1

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le début de la fin pour les responsables du Fifagate ?Ce mercredi, un ex-responsable de la fédération guatémaltèque été condamné à huit mois de prison. Hector Trujillo a plaidé coupable d'avoir accepté 400 000 dollars de pots-de-vin avec d'autres responsables de la FIFA. C'est la première sentence dans ce scandale de corruption, impliquant une quarantaine de personnes, qui avait poussé Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, à démissionner en mai 2015.Hector Trujillo risquait une peine plus conséquente (trois ans de prison minimum). Mais l'ancien avocat a sorti le grand jeu pour échapper à sa purge : il aurait imploré la magistrate d’avoir pitié de lui, invoquant tour à tour sa mère malade, sa fille enceinte et sa petite-fille de cinq ans hospitalisée. Et assurant avoir été une personne honnête 60 ans durant, à l’exception d’un petit moment de faiblesse.À sa sortie de prison, Hector Trujillo briguera les prix de meilleur fils, meilleur père et meilleur grand-père du Guatemala.