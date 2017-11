Premier point pour le Sainté de Sablé

Saint-Étienne (4-3-3) : Ruffier - Pierre-Gabriel, Théophile-Catherine, Perrin, Pogba - Pajot, Diousse, Hernani - Bamba, Söderlund, Monnet-Paquet



Strasbourg (4-3-1-2) : Kamara - Lala, Salmier, Koné, Seka - Grimm, Aholou, Liénard - Martin - Da Costa, Terrier

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La victoire n'est pas encore là.Mais au moins, les Verts ont fait preuve d'initiative. Après un match perdu contre Lille avec Julien Sablé aux commandes de l'équipe professionnelle pour la première fois, Saint-Étienne a concédé le nul à domicile face à Strasbourg . Dans une rencontre plaisante, les Verts ont même mené à deux reprises. D'abord grâce à un enroulé en lucarne signé Hernani , auquel à répondu Aholou trois minutes plus tard. Puis par Monnet-Paquet, vainqueur de son face-à-face avec Kamara. Là-aussi, les visiteurs ont réagi très rapidement, puisqu'il leur a fallu six minutes pour provoquer un penalty, Dabo tirant le maillot de Koné dans la surface de réparation, transformé par Martin. Ce partage des points n'arrange personne, Strasbourg restant englué dans la zone rouge et Sainté étant provisoirement sixième à portée de Caen Bordeaux ou Toulouse.Le Sablé mouvant.