Premier match de l'histoire sur le Kilimandjaro

Vingt-deux footballeuses gravissent en ce moment même le Kilimandjaro dans l'optique de disputer le match le plus haut en altitude de l'histoire. Parties de Tanzanie , le 15 juin, elles devraient atteindre le sommet, à 5 891 mètres d’altitude, en dix jours. Une fois l'objectif atteint, elles redescendront de seulement 183 mètres pour rejoindre le premier plateau recouvert de sable et de cendres volcaniques sur lequel elles disputeront la rencontre, selon CNN Le but de cet exploit est de sensibiliser l'opinion publique à l’impossibilité pour certaines sportives de mener à bien leur carrière, faute de moyens. Et du point de vue de la communication, les noms des deux équipes ont été particulièrement bien choisis, puisque ce sera le Volcano FC qui s'opposera au FC Glacier. Dans les rangs des deux formations figurent vingt nationalités et presque tous les âges (de dix-huit à soixante-six ans).Deux équipes, des jeunes, des vieux et de l'aventure. La nouvelle édition deest déjà en plein tournage.