Premier League – Liga espagnole, les vases communicants

Au cœur des années 2000, la Premier League plaçait régulièrement trois de ses pensionnaires dans le dernier carré de Ligue des champions. Avec un millésime 2008 sous fond de finale Chelsea-Manchester United. Puis les clubs espagnols, Barcelone et Real Madrid en tête, sont venus ouvrir une nouvelle ère. Décryptage avec Jonathan Wilson, éditeur de la revue The Blizzard et auteur de l'ouvrage référence sur la tactique en Angleterre, Inverting the pyramid.

Quand Manchester City brise le Big Four anglais

La configuration optimale du football espagnol

Par Nicolas Jucha

27 mai 2009, stade olympique de Rome. Il reste vingt minutes à jouer dans la finale de Ligue des champions entre le FC Barcelone et Manchester United . À l'approche de la surface mancunienne, Xavi Hernández lève la tête et caresse le ballon, qui s'en va atterrir sur le crâne de Lionel Messi . Le petit argentin a anticipé l'offrande, au contraire d'une défense anglaise totalement dépassée, et voit sa reprise de la tête mourir dans le petit filet d'Edwin van der Sar. 2-0 pour le Barça , une victoire assurée et la fin d'une époque. Un an plus tôt, Manchester United arrachait la coupe aux grandes oreilles face à Chelsea , pour une finale 100% Premier League en guise d'apogée pour un championnat qui avait placé au moins une équipe en finale de 2005 à 2009. Au lendemain de la défaite de Rome, l' Angleterre ne verra même pas les demi-finales de l'édition 2010 remportée par l' Inter . Le début d'un rééquilibrage européen que l'auteur anglais Jonathan Wilson, connu outre-Manche pour son ouvrageet sa revue, attribue plus à un retour des grands puissances continentales qu'à une baisse de niveau anglais. «» Depuis 2009, Pep Guardiola a lancé une révolution du jeu en Catalogne, le Real a retrouvé son ADN européen, et le Bayern est redevenu un rouleau compresseur sans état d'âme. Quand l' Angleterre a vu se retirer une génération d'exception avec Steven Gerrard , Frank Lampard ou Paul Scholes, et par la même occasion a vu ses locomotives rentrer dans le rang. «Or, avec l'explosion des droits télé ou l'arrivée de nouveaux riches, l'échiquier anglais s'est complexifié. «» Surtout, quand le Bayern Munich ou le FC Barcelone claquent les valises sur leurs scènes nationales et font ainsi le plein de confiance pour les joutes continentales, les écuries de Premier League dépensent au contraire beaucoup d'influx physique et nerveux tous les week-ends. «» D'autant plus que pour beaucoup de clubs, le championnat et ses droits télé faramineux deviennent prioritaires sur la Ligue Europa, «» , soutient Wilson. «» À part Chelsea en 2012 en tant que reversé de la C1, aucun club anglais n'a d'ailleurs brillé dans la « petite » compétition européenne depuis des lustres.À voir si la hausse annoncée des droits télé en Espagne amène les pensionnaires de Liga à délaisser la Ligue Europa et à se tirer une balle dans le pied sur le long terme. Sauf que pour l'instant, selon Jonathan Wilson, la péninsule ibérique offre les meilleures conditions pour continuer de dominer le Vieux Continent. «» À la nuance près que l' Espagne a l'équilibre optimal quand l' Allemagne s'avère trop facile pour les Bavarois. «» D'où l'intérêt d'alterner promenade de santé à Grenade et chocs au sommet contre le Real Madrid pour se maintenir au top...