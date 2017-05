Premier League : le but de la saison pour Emre Can

Uncomme on en voit peu.Le premier mai dernier, contre Watford Emre Can avait inscrit un ciseau ahurissant . Ce qui a valu à cette réalisation d’être élue plus beau but de la saison en Premier League.L'aile de pigeon sexy chocolat d' Olivier Giroud inscrite contre Crystal Palace le premier janvier dernier, un but qui pouvait prétendre à remporter cette distinction honorifique, se voit donc devancée.Décidément latotale pour Arsenal cette saison.