Premier clean sheet depuis onze ans pour Akinfeev !

The CSKA Moscow goalkeeper, Igor Akinfeev has kept his first Champions League clean sheet in 11 years and 43 games. Glovely. — Gary Lineker (@GaryLineker) 22 novembre 2017

AC

La délivrance est enfin arrivée. Igor Akinfeev a enfin vaincu le mal. Face à Benfica ce mercredi (2-0), le portier du CSKA Moscou a réalisé un exploit : ne pas prendre de but. Une chose qui ne lui était pas arrivé en Ligue des Champions depuis le 1novembre 2006 et un nul (0-0) à l'Emirates Stadium face à Arsenal Pendant près de onze ans et quarante-trois matches de la coupe aux grandes oreilles, le gardien international russe avait toujours encaissé au moins un but. Une statistique tellement incroyable qu'elle a même été saluée par Gary Lineker.Mieux vaut tard que jamais.