Premier accroc autour du rachat de Geoffroy-Guichard

Quiconque a déjà tenté d'acheter un tapis dans un bazar sait qu'il faut se munir de beaucoup de patience et d'une bonne dose de bluff.Alors que l'AS Saint-Étienne souhaite concrétiser son développement économique en devenant propriétaire du mythique stade Geoffroy-Guichard, les tractations ont déjà mal commencé, à en croireLorsque la direction stéphanoise avait annoncé son intention de racheter le Chaudron, aucun chiffre n'avait été mis sur la table, même si la somme de soixante-douze millions, correspondant au coût de la rénovation avant l'Euro 2016, avait été suggérée. Une somme que la mairie, l'actuel propriétaire du stade, juge insuffisante puisqu'elle en aurait demandé plus du double, cent cinquante millions d'euros plus précisément. De leur côté, les dirigeants des Verts ne semblent pas du tout prêts à suivre, puisque leur première offre oscillerait autour de cinquante millions. Trois fois moins donc, et cela ne risque pas de passer, puisque la municipalité compte sur cette vente pour combler son déficit.Néanmoins, la publication de l'estimation du domaine pourrait changer la donne, et l'avantage irait du côté de l' ASSE , le stade étant construit sur des terrains privés. Affaire à suivre donc.