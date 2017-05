Précautions autour de la billetterie de OL-Ajax

0

Après le match compliqué contre le Besiktas au Parc OL, Lyon vit avec une épée de Damoclès.En effet, l'UEFA avait été horrifiée par les débordements et avait envoyé une menace claire aux Lyonnais : en cas de nouveaux incidents, le club terminera exclu des compétitions européennes. Il n'en fallait pas plus pour pousser Jean-Michel Aulas et les siens à redoubler de prudence. Pour la demi-finale retour d'Europa League contre l' Ajax , jeudi prochain, l'OL a donné les conditions d'acquisition des billets, et seuls les abonnés, les membres du programme de fidélité MYOL et les fans ayant déjà acheté des places pour d'autres matchs dans le passé seront autorisés. Un soin particulier sera également apporté aux contrôles de sécurité, qui s'annoncent dantesques.Une fois que le calme sera assuré dans le stade, ben il ne restera plus aux Lyonnais qu'à remonter le 4-1 encaissé à l'aller.