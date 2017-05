Pré-retraite en Turquie pour Totti ?

MR

Francesco Tanguy pourrait finalement quitter le domicile familial.Son départ de l'AS Rome à la fin de saison est déjà acté. Alors que son club de toujours lui propose une place dans son organigramme, Francesco Totti ne semble pas complètement décidé à faire une croix sur sa carrière de joueur. Selon la presse italienne, le jeune quarantenaire pourrait s'offrir un (dernier) challenge en Turquie. Et l'Antalyaspor serait disposé à lui ouvrir ses portes et lui permettre de former avec Samuel Eto'o un duo qui fleure bon la dernière décennie.Elle est là, ton attaque en mode carrière sur FIFA 2004.