Prandelli, le dindon de la farce valenciane

Démissionnaire trois mois après son arrivée, Cesare Prandelli aggrave un peu plus la crise ché en ce début d’année. Un départ précipité qui, en plus de faire tanguer un peu plus la barque valenciane, met en évidence les mensonges et autres tromperies de Peter Lim envers un public qui se demande quand le fond sera touché.

Valence, ou le jouet de Jorge Mendes

Prandelli : « Le club est géré par des personnes qui aiment les chiffres »

Par Robin Delorme

L’an 2016 est sur le point de se conclure que le Valence CF s’offre une ultime crise dans la crise. De retour de San Sebastian, d’où ils repartent avec une énième correction dans la valise, lessont accueillis, aux abords de leur centre d’entrainement de Paterna, par une cinquantaine de supporters excédée. Entre insultes et fumigènes, les coéquipiers du capitaine (de soirée) Parejo distinguent, en plus de la défaite et ce statut de premier non-relégable de Liga, l’autre raison capitale de ce mécontentement. «» ou «» sont, pêle-mêle, quelques des refrains repris en coeur par cette foule en colère. Quelques semaines plus tard, le milliardaire de Singapour reste aux commandes du VCF, a contrario de Cesare Prandelli , qui décide de prendre ses cliques et ses claques après trois petits mois sur le banc de San Mamés. Un départ précipité par la gestion cataclysmique de l’amigo de Jorge Mendes et par quelques mensonges. «» , envoie en guise d’explication le désormais ex-entraîneur valencian.Lorsqu’il s’assoit pour la première fois sur le banc de Mestalla, Cesare Prandelli espère pourtant se trouver face à un «» . Malgré les difficultés d’un mercato foiré et d’une direction absente, il met le pied à l’étrier et réalise «» : «(le directeur sportif,» . Rapidement, cette idylle tourne au cauchemar. La première cause de ce raté prend directement racine dans le mercato qui précède sa nomination. À 12 000 kilomètres de la côte méditerranéenne, dans sa tour d’ivoire de Singapour , Peter Lim décide de vendre ses meilleurs actifs (Mustafi, André Gomes et Alcacer) pour venir garnir un peu plus la colonie de Gestifute (Mangala et Garay). Déjà bancal, l’effectif valencian devient carrément chancelant, ce que découvre l’Italien à partir du 29 septembre, date de son intronisation comme entraîneur. Dès lors, au gré des rencontres, il se rend compte du gouffre entre les belles paroles de Suso et le niveau de son groupe.Après un succès inaugural face au Sporting Gijon Cesare Prandelli se prend en pleine face les manquements d'un groupe où les seuls Gaya, Parejo et Alves étaient déjà présents avant l’arrivée de Peter Lim. Si bien qu’après trois matchs nuls et quatre défaites de suite, l’entraineur explose en conférence de presse avant le déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad : «» . Un énervement rare chez le si mesuré ex-sélectionneur de la, qui témoigne d’un ras-le-bol quant aux comportements de ses ouailles. Pourtant, cet effectif construit par Suso Garcia Pitarch relève des directives de Peter Lim et de ses envies de faire des économies. Comme tous ses prédécesseurs, de Gary Neville Pako Ayestaran , l’Italien est confronté au mutisme d’un propriétaire qui ne s’est plus rendu à Valence depuis des mois. Et qui ne compte pas y revenir de sitôt, comme en atteste l’attitude de sa représentante de présidente, Miss Lay Hoon Chan.À l’instar de huit des dix membres du conseil d’administration, la dite Lay Hoon n’a rien d’une supportrice du Valence CF. Bras droit de Peter Lim, elle fait respecter au VCF les directives de son mentor et installe un climat délétère dans toutes les strates du club. Comme en attestent les quelques mensonges distillés par ses sbires à Cesare Prandelli , qui tentent tout de même, lors d’un voyage à Singapour , de raisonner Lim. Ce dont il s’explique quelques heures après une démission jugée «» par un communiqué du club : «» . Lésé et déçu, l’Italien choisit donc de claquer la porte deset ne pas assister au naufrage de Mestalla. Surtout, il définit à la perfection les maux valencians : «» . Une affirmation dans laquelle tout supporter des, bien partis pour se battre jusqu’à la dernière journée pour le maintien, peut se retrouver.