Poutine limite les manifestations pendant le Mondial

Manifester en Russie était déjà un petit parcours du combattant, et le président Poutine vient de prendre des mesures encore plus restrictives pour la Coupe des Confédérations et le Mondial qui se tiendront chez lui cet été et en 2018.Le site du gouvernement a publié un texte dans lequel Vladimir jure que les autorités devraient valider chaque manifestation, chaque lieu, chaque horaire, en précisant bien que la mesure prendrait effet du 1er juin au 12 juillet 2017 -pendant la Coupe des Confédérations-, puis du 25 mai au 25 juillet 2018 -pendant la Coupe du Monde. Une précaution qui répond à l'appel d'Alexeï Navalny, l'un des principaux opposants au régime, qui avait appelé ses partisans à descendre dans la rue le 12 juillet prochain.Quand Vladimir pas content, lui toujours faire ainsi.