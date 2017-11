Poursuivi pour corruption, un ancien dirigeant argentin se suicide

AC

Drame en Argentine.Mis en cause lors d'un témoignage au procès de la FIFA à New York mardi, Jorge Delhon s'est suicidé quelques heures plus tard. Les médias locaux ont confirmé que l'ancien dirigeant du football argentin s'est jeté sous un train dans la banlieue de Buenos Aires.Accusés par le businessman argentin Alejandro Burzaco, qui a plaidé coupable en 2015 et qui aide désormais la justice américaine en attendant sa condamnation, Jorge Delhon et Pablo Paladino sont suspectés d'avoir touché des millions de dollars de pots-de-vin en échange de l'attribution des droits télé de matchs de football. Les deux hommes risquaient jusqu'à 20 ans de prison.Sur 42 personnes visées par ce procès, qui concerne notamment d'anciens présidents de fédérations sud-américaines, vingt-quatre ont déjà plaidé coupable.