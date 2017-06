Pourquoi Zidane a empêché Juppé de devenir Président

À l'été 2014, Zinédine Zidane avait le choix entre la réserve du Real Madrid ou l'équipe première des Girondins de Bordeaux pour débuter sa carrière d'entraîneur. En choisissant la première option, le champion du monde a privé Alain Juppé d'un destin uniquement fait de gloire. Tout à fait.

Zidane signe à Bordeaux...

… Et fait venir Enzo...

… Donc Valentin Vada se barre à Madrid...

… Donc le Real gagne la Ligue des Champions...

… Alors que Pierre Sled est nommé Président du Groupe M6...

… Et Alain Juppé est élu Président de la République Française.

Par Mathias Edwards

En mai 2014, la France ricane lorsque Pierre Sled annonce sur un plateau animé par Pascal Praud que Zinedine Zidane a 90% de chances d'être le prochain entraîneur des Girondins de Bordeaux. Mais les réseaux de l'ancien animateur desont sûrs, et quelques jours plus tard, c'est bien l'ancien Ballon d'or qui succède à Francis Gillot au Haillan. L'évènement divise la France du football. Daniel Riolo fustige le manque d'ambition des Bordelais, «» , tandis que Pierre Menès investit un pied-à-terre à deux pas du Parc Lescure.Sitôt installé dans la capitale girondine, où il a déjà ses marques, Zinedine ne tarde pas à imprimer sa patte sur l'effectif bordelais. Cheick Diabaté se voit offrir un contrat à vie, et la venue de Nicolas Pallois est annulée. Mais, surtout, il débarque au Haillan avec femme et enfants. Et c'est tout naturellement que, numéro 7 sur le dos, Enzo se voit confier les clés du jeu bordelais. À 19 ans, le fiston régale en Ligue 1. Ses caviars empiffrent Isaac Kiese Thelin, jusqu'à ce qu'une suspension de dix matchs, suite à un coup de boule sur Zlatan Ibrahimovic, ternisse quelque peu sa fin de saison.La décision du nouvel entraîneur des Girondins d'installer son fils dans l'entre-jeu bordelais ne fait pas les affaires de tout le monde. Enfin sorti de l'imbroglio administratif qui opposait les Girondins à la FIFA, Valentin Vada peut enfin signer son premier contrat professionnel. Mais, vexé par l'arrivée d'Enzo, c'est avec… le Real Madrid, qui le suivait depuis plusieurs années, qu'il s'engage. Jean-Louis Triaud fait mine de crier au scandale, avant de glisser entre deux bouffées de Marlboro : «. » Et ça les amuse, à Madrid. Chez les, Vada brille tout de suite. Acheté à prix d'or, James Rodriguez est totalement éclipsé, au point d'être prêté à Lyon dès janvier.Avant la demi-finale de Ligue des Champions face à la Juventus, l'entraîneur madrilène, Claude Makélélé, déclare devant un parterre de journalistes médusés : «. » Et c'est finement analysé. Avec Valentin Vada à la baguette, le Real Madrid ne fait qu'une bouchée des Italiens et s'offre une finale face à Barcelone. À Berlin, leest à sens unique. Vada envoie, à tour de rôle, Bale, Ronaldo et Jesé deux fois tromper Ter Stegen, avant d'imprimer lui même le but de lasur la joue du Barça. En direct sur beIN Sports, Omar Da Fonseca brule son écharpe du Barça, et réclame Vada en équipe d'Argentine à la place de Messi.Pendant ce temps-là, en France, Pierre Sled est de nouveau un homme qui compte sur la scène médiatique. Son annonce d'il y a quelques mois fait de lui un intouchable. L'ancien compagnon de Sophie Davant est annoncé partout, mais décline la présentation du 20h00 de TF1, et un projet de télé-réalité mélangeantet(le but étant de séduire le plus d'habitants possible de la bourgade adverse). Finalement, Sled accepte de prendre en main le destin du groupe M6, également propriétaire des Girondins de Bordeaux. Dans la foulée, il demande à Karine Le Marchand d'animer un show dans lequel elle aide desen puissance à trouver leur bonheur parmi les jeunes du centre de formation bordelais. Quant à Marc Planus , il remplace Valérie Damidot à la présentation de D&CO.Porté par le succès des Bordelais, avec qui il s'affiche en toutes occasions, Alain Juppé surfe sur la plus haute vague des sondages. En compagnie de Sled et Zidane, il forme un trio à qui rien ne résiste. Le magazinele sacre homme de l'année, et il est le premier à être élu à la fois personnalité préférée des Français paret par. Gros carton chez les 7-14 ans. Le ras-de-marée est total. En 2017, Alain Juppé remporte les primaires de la droite et du centre sans utiliser son temps de parole, l'homme se contentant de sourire, sans postillon. Les élections présidentielles ne sont qu'une formalité. Le maire de Bordeaux est élu dès le premier tour, la plupart de ses opposants ayant préféré déclarer forfait devant tant d'assurance. Son directeur de campagne, Jean-Louis Triaud, fait installer une pyramide sur la pelouse du Matmut-Atlantique. Le changement, c'est maintenant.