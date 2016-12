Pourquoi Thauvin a empêché Griezmann d'obtenir le Ballon d'or

Été 2013, Florian Thauvin décide de la mettre à l’envers au LOSC et de signer à Marseille sans jamais porter le maillot des Dogues. Mais tout aurait pu se passer autrement...

2k

Florian Thauvin reste à Lille...

... Donc il ne rencontre jamais Charlotte Pirroni...

... Donc Marcelo Bielsa reste à Marseille...

... Donc Stéphane Sparagna devient un joueur exceptionnel...

... Donc Karim Rekik retourne à Manchester City...

... Donc l’Atlético remporte la Ligue des champions...

... Donc Antoine Griezmann est Ballon d’or

Par Kevin Charnay

À l’été 2013, en pleine Coupe du monde U20 qu’il finit par remporter, le meilleur espoir de la Ligue 1 (devant Marco Verratti, Rémy Cabella et Lucas Digne) n’a qu’une seule idée en tête : rompre le contrat qu’il a signé avec Lille six mois plus tôt pour rejoindre l’Olympique de Marseille, prêt à lui tripler son salaire. Grève de l’entraînement, quitte à perdre 1500 euros par jour, sorties médiatiques tous les trois jours, Thauvin est prêt à tous les caprices. Sauf que Michel Seydoux ne cède pas et le séquestre 24 heures dans les vestiaires du stade Pierre-Mauroy à partir du 31 août. «» , déclare-t-il en conférence de presse, à côté de Flotov, les yeux rougis et cernés, le regard vitreux.Pendant ce temps-là, la belle Charlotte Pirroni enchaîne les concours de beauté dans le Sud de la France . Miss Juan -les-Pins et Miss Côte d’Azur en 2014 termine deuxième dauphine au concours Miss France et participe à Miss International. Toute auréolée de sa nouvelle notoriété, elle se pavane dans les soirées chics d’Aix-en-Provence et rencontre à l’occasion quelques membres de l’ Olympique de Marseille , venus fêter les dix victoires en dix matchs. Forcément, Florian Thauvin n’est pas de la partie, coincé au troisième niveau du Smile Club de Lille et son barconstellé de LED. Tant pis, André-Pierre Gignac et consorts ont sorti leurs plus beaux survêtements et ont surtout leur meilleur tonton gênant qui boit rarement, mais en grande quantité : Marcelo Bielsa La rencontre entre Charlotte et Marcelo est électrique. L’Argentin est charmé par la délicatesse romantique de la Miss, et Charlotte ne peut résister à l’approche tactique en matière de séduction de l’entraîneur de l’OM. Les opposés s’attirent, dit-on. Les semaines passent, et un véritable petit couple atypique se forme. Bielsa abandonne femme et enfants pour s’installer avec la jeune femme qui officialise la relation le 28 mars 2015 sur Instagram en postant une photo de tourtereaux avec ce message : «» . La saison se termine plutôt bien pour l’OM, et malgré tous les ennuis contractuels qui tracassent Bielsa et sa mauvaise entente avec Vincent Labrune, il ne peut se résoudre à quitter Marseille. Après la défaite à Caen lors de la première journée, il fait face et se remet au boulot.Conformément à son système, Marcelo Bielsa n’hésite pas à lancer des jeunes du centre de formation quand il voit que les titulaires ne sont pas forcément plus performants. Alors c’est sûr qu’en défense centrale, il y a de la place. Lass é par les cagades de Nkoulou et Rolando , il donne sa pleine confiance à Stéphane Sparagna , vingt ans. Grâce à une préparation physique militaire, aux consignes tactiques de Bielsa appliquées à la lettre, et un mental sans faille, car il a la pleine confiance de son coach, Sparagna s’impose comme le maître de la défense marseillaise. Face à Paris, il mange Zlatan tout cru et devient la nouvelledu championnat de France . En cas d’absence de Diarra, c’est même lui qui est aligné devant la défense dans le 3-3-1-3 de Bielsa. Vraie révélation.En totale confiance à côté d’un compère propre en défense centrale, Karim Rekik régale dans les duels et devient lui aussi un défenseur d’exception. La charnière Sparagna-Rekik est clairement la meilleure du championnat de France. Mais avec un CV plus fourni (champion des Pays-Bas, recruté par Manchester City à seulement dix-sept ans), c’est bien Karim qui attire le plus l’attention. Du côté desen revanche, on est au bord de la rupture nerveuse avec ces tanches d’Otamendi, Demichelis et Mangala. Dès la trêve hivernale, lesactivent leur clause de rachat qui stipulait un recrutement automatique de Rekik à bas prix en cas d’explosion. Il est là, le vrai Karim Rekiki.Sauf que sans le doux Stéphane et le volcanique Bielsa, Rekik n’est que l’ombre de lui-même. Déboussolé à l’entraînement, il ne se contrôle pas et blesse Kompany et Otamendi. Manuel Pellegrini est contraint de l’aligner en quarts de finale contre le PSG . Catastrophique tout au long du match, il manque son dégagement et offre une balle de but à Zlatan, enfin décisif dans un match important. Sur leur lancée, les Parisiens triomphent du Real Madrid grâce à un immense Lucas Moura. Suffisant pour quetitre, à l’heure d’affronter l’ Atlético en finale : «» Et de se lancer dans une comparaison poste par poste où le PSG sort vainqueur sur neuf d’entre eux. Seul Cavani est évalué moins fort que Jesús Navas . Résultat : victoire 1-0, but sur penalty d’ Antoine Griezmann Tout auréolé de son titre de champion d’Europe, Antoine Griezmann débarque à l’Euro 2016 en connaissant déjà la sensation d’être un champion. En finale, face au Portugal, il est ultra serein au moment d’expédier sa tête au fond des filets de Rui Patrício. Deuxième titre de champion d’Europe en quelques mois pour Griezmann, qui reçoit logiquement le Ballon d’or en décembre. Pendant ce temps-là, Thauvin explique vouloir devenir le «» .