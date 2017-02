Pourquoi Sertic doit jouer en défense centrale

Ce mercredi soir, l’OM reçoit l’En Avant Guingamp pour le compte de la 24e journée. Ce devrait être la deuxième apparition de Grégory Sertic sous le maillot olympien. Mais il faut absolument que Rudi Garcia le positionne en défense centrale. Voici pourquoi.

La roue de secours

Un profil de relanceur

Par Kevin Charnay

Propos de Francis Gillot recueillis par KC

» Pour sa première sous le maillot olympien vendredi dernier, Grégory Sertic a connu une soirée mitigée. Lors de la défaite face au FC Metz, l’ancien Bordelais aurait même pu concéder un penalty, si l’arbitre avait été un poil plus sévère. Mais si le grand saut avec l’OM a été aussi compliqué, c’est parce qu’il était aligné au milieu de terrain, pour faire souffler William Vainqueur . Et qu’il n’a rien à faire dans un entrejeu marseillais déjà bien établi. Non, là où Grégory Sertic peut aider Marseille, c’est en défense centrale.Milieu de formation et déjà très polyvalent, Grégory Sertic connaît sa première expérience en charnière centrale avec les pros le 6 janvier 2013. À l’occasion d’un match de Coupe de France contre Châteauroux, en l’absence de Planus, Sané et Henrique , il dépanne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est à contre-cœur. «» , explique-t-il après le match. Mais c’est bien connu, les premières fois sont souvent difficiles et ne veulent rien dire.Quelques mois plus tard, Francis Gillot, qui fait énormément confiance à Sertic, retente l’expérience. «» , se remémore l’ancien entraîneur des Girondins. Un dépannage parfaitement assuré, qui offre au Franco-Croate une nouvelle casquette à enfiler. «» , poursuit Gillot. À partir de ce Trophée des champions, Sertic est de plus en plus aligné dans ce rôle : trois fois, en 2013-2014, quatre fois en 2014-2015, trois fois en trois apparitions la saison dernière, et sept fois cette saison.Aujourd’hui à Marseille, Grégory Sertic débarque dans une équipe où le milieu de terrain à trois est déjà bien établi avec Vainqueur, Lopez et Zambo, sans compter l’intégration progressive de Sanson. En revanche, en défense centrale, les vieillissants Fanni et Rolando , et les peu rassurants Rekik et Dória semblent plus facilement délogeables. Surtout que l’ancien Bordelais offre un profil radicalement différent. «» , abonde Francis Gillot. Des qualités qui manquent terriblement à la charnière centrale marseillaise.En plus, si Sertic avait évoqué ses réserves quant à évoluer à ce poste par le passé, son ancien coach assure qu’il avait fini par prendre du plaisir en défense. De toute façon, si Marseille a besoin de lui dans ce rôle, Sertic devrait tout autant être gagnant dans l’opération. À cause de sa blessure aux ligaments croisés et de quelques contretemps administratifs, il a manqué l’Euro 2016 avec la Croatie. Aujourd’hui sélectionnable et en pleine possession de ses moyens, le néo-Marseillais a encore l’objectif de pouvoir jouer pour son pays d’origine. Une obsession qui l’habite depuis des années. Et avec un milieu croate composé de Badelj, Modrić, Rakitić et Kovačić, Sertic aura sûrement plus de chances d’y parvenir en défense centrale. Le positionner à ce poste est donc bénéfique aussi bien pour le club que pour le joueur. «» , conclut Francis Gillot.