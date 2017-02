Pourquoi Real-Napoli est l'affiche de ces huitièmes

Si le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions nous a réservé plusieurs affiches alléchantes, aucune n’arrive à la cheville de ce Real-Napoli qui s’annonce flamboyant.

0

Deux triplettes offensives en feu

Car Benzema va dépasser Thierry Henry

Pour le retour de Callejón et Albiol à la Casa

Un duel Modrić-Hamšík tout en beauté

Prime à la nouveauté

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si les téléspectateurs aiment voir deux grosses équipes s’affronter, ils apprécient surtout de voir des buts. Et ça tombe bien, concernant les attaquants, le Real Madrid et le Napoli sont fournis. D’un côté, il y a la BIC, avec Isco qui remplace Bale toujours absent, et Cristiano Ronaldo qui, malgré sa petite forme cette année, continue d’enchaîner les buts. Du côté italien, ceux qui font mal au MIC (Mertens-Insigne-Callejón) sont aussi en forme, avec en tête de gondole Dries Mertens , auteur de treize buts sur ses neuf derniers matchs de Serie A. Si le Real Madrid continue de cartonner en championnat comme à son habitude (avec une moyenne de 2,7 buts par match), le Napoli a prouvé qu’il n’était pas en reste non plus avec un petit 7-1 à Bologne ou encore un 5-0 à Cagliari pour s'adjuger l'étiquette de meilleure attaque de Serie A. Alors cela ne fait aucun doute, cette confrontation ne se terminera pas à 0-0, pour le plus grand bonheur de tous.En faisant un match nul 2-2 contre le Borussia Dortmund lors de la dernière journée de phase de poules le 7 décembre dernier, le Real Madrid s’est retrouvé deuxième au classement derrière le club allemand. Pourtant, un homme pouvait avoir le sourire à la fin de la rencontre : Karim Benzema . Auteur d’un doublé face au BvB, l’attaquant français a dépassé au classement des buteurs en Ligue des champions Zlatan Ibrahimović et un certain Alfredo Di Stéfano . Mieux, avec cinquante buts, KB9 est revenu à hauteur de Thierry Henry , qui en a inscrit autant en C1, tour préliminaire exclu. Déjà auteur de quatre buts en phase de poules, la Benz’ devrait donc logiquement dépasser le champion du monde 98 durant cette confrontation, avant de viser la quatrième place de Ruud van Nistelrooy (56 buts), et de relancer le débat sur sa place au classement des meilleurs attaquants français de tous les temps.Si les adeptes de chevauchées fantastiques et buts en pagaille vont pouvoir se régaler avec cette rencontre, les romantiques, eux, apprécieront les retours de Raúl Albiol et José Callejón du côté du Santiago Bernabéu. Les deux hommes avaient quitté lamain dans la main lors de l’été 2013, avant de retrouver leurs anciens coéquipiers ce mercredi soir sur le terrain. Un match tout particulier pour Callejón, formé au Real Madrid où il a tout connu : la Cantera, la Castilla, l’exil à l’Espanyol Barcelone avant le retour en équipe première. S’il devrait recevoir une petite ovation de la part du public madrilène, l’ailier espagnol ne fera pas de cadeau à son équipe de cœur et tentera de perpétuer la tradition des anciens de la maison qui marquent face au Real Madrid. Que les romantiques se rassurent, Callejón ne célébrera pas son but.Amoureux des joueurs soyeux, des transversales de l’extérieur du pied et des frappes de trente mètres dans la lucarne, cette rencontre est aussi pour vous avec ce duel au sommet entre Luka Modrić et Marek Hamšík. Ce sera la première fois que les deux esthètes se rencontreront sur un terrain de foot pour un match officiel après les deux amicaux entre la Slovaquie et la Croatie d’octobre 2007 et d’août 2010 durant lesquels les deux hommes se sont opposés durant exactement 66 minutes au total. Si, en 2010,, Lukita régalait déjà les supporters deset que Marek Hamšík débutait sa légende au Napoli, peu de personnes ont regardé cette rencontre amicale en plein été post-Coupe du monde. Sept ans de regrets et d’attente qui vont pouvoir prendre fin ce mercredi soir. Alors ouvrez grand vos yeux et profitez du spectacle offert par les deux plus beaux joueurs sur la pelouse.Chaque année, le tirage au sort de la Ligue des champions nous réserve le même sort : PSG-Barça, Arsenal-Bayern Munich, Monaco contre un club anglais, Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen. Soit des affiches que l’on a vues et revues ces dernières années avec des résultats similaires à chaque fois. Alors, quand la main innocente de l’UEFA, Ruud Gullit, nous offre l’occasion de voir s’affronter deux clubs historiques qui ne se sont pas croisés depuis le 16 septembre 1987, et la venue à Madrid d’un petit Argentin qui répond au doux nom de Diego Armando Maradona, nous n’allons pas nous plaindre. Fin connaisseur, le champion du monde 1986 sera de nouveau présent à Bernabéu ce mercredi soir, mais en tribunes cette fois-ci, au grand bonheur de Luka Modrić : «» Vu son état de forme actuel, les spectateurs aussi sont heureux.