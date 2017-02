Pourquoi les supporters lyonnais doivent se calmer

Mercredi soir, l’ambiance était électrique au Parc OL pour la rencontre Lyon-Nancy. Même si l’OL n’est pas spécialement au meilleur de sa forme, les supporters y sont peut-être allés un peu fort.



1

Parce que la situation de l’OL n’a rien de catastrophique

Parce que les supporters se trompent de cible

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il est 19 h au Parc OL quand Bartolomeu Varela donne le coup d’envoi de Lyon-Nancy. Et instantanément, le public se met à siffler ses propres joueurs et à chanter «» . Dans les tribunes, des banderoles plus dures les unes que les autres fleurissent. «» , «» , «» , «» , «» , «» , «» Voilà ce que l’on pouvait lire dans les travées du Parc OL. Bref, les supporters lyonnais étaient très énervés contre tout le monde ce mercredi soir. Pourquoi ? Parce qu’ils semblent avoir oublié que le concept de défaite existe encore dans le sport.Certes, l’Olympique lyonnais a déjà perdu neuf matchs de championnat cette saison. Certes, l’Olympique lyonnais a été défait par Saint-Étienne dans le derby dimanche dernier, en n’ayant pas proposé grand-chose dans le jeu ou dans l’attitude. En gros, les Lyonnais sont passés à côté d’un gros match. C’est un fait. Mais quelle équipe ne passe jamais à côté ? Sauf que mine de rien, l’OL est quatrième du classement, et devrait logiquement au minimum tenir cette place jusqu’à la fin de la saison. Mieux, avec un match en retard, l’OL est à douze points de la troisième place. Un vrai écart, mais rien de définitif tant Lyon a l’habitude de bien terminer ses saisons et Nice semble un petit peu marquer le pas. La vérité, c’est que Lyon est actuellement à sa place, en tant que quatrième derrière trois équipes qui lui sont pour l’instant supérieures. Rien de scandaleux. Rien qui justifie autant de mécontentement de la part du public. Un public trop longtemps habitué à tout gagner avec l’OL monstrueux des années 2000, et qui a du mal à accepter que cette période est révolue. Lyon n’est plus capable de se battre pour les titres. D’ailleurs, le dernier trophée remonte à 2012 et une Coupe de France glané contre Quevilly, et le dernier titre de champion de France remonte a 2008. Mais Lyon est aussi l’équipe la plus régulière du foot français ces vingt dernières années, la seule vraie valeur sûre. La seule équipe de Ligue 1 qui garantit l’Europe à ses supporters tous les ans, quels que soient les rapports de force du championnat. Et c’est déjà super bien.Mais partons du principe que la colère des supporters est légitime. Elle l’est peut-être, si on part du principe que Lyon doit normalement lutter pour la deuxième place, et si on s’attarde sur l’attitude des joueurs pendant le derby. Sauf que dans leurs banderoles, les supporters se sont totalement trompés de cible. En visant Alexandre Lacazette et en le sifflant à sa sortie du terrain, le kop lyonnais est loin d’avoir fait preuve d’intelligence. Oui, l’attaquant français a envie de quitter l’OL en fin de saison et l’a déclaré à Canal+, qui a choisi de diffuser l’interview juste avant le derby. Et alors ? Lacazette a bientôt 26 ans et en est cette saison à 18 buts en autant de matchs de Ligue 1. Cela va donc être la troisième saison consécutive qu’il passe la barre des 20 buts en championnat avec l'OL, performance que Sonny Anderson, Karim Benzema ou Lisandro Lopez n’ont jamais su accomplir. Bref, Lacazette est largement le meilleur joueur du club, et il fait gagner pas mal de fois son club formateur, comme réclamé dans la banderole. Mieux, même s’il a effectivement évoqué ses souhaits de départ, il a toujours été impliqué, notamment lors du derby où il a été l’un des seuls à tenir la route. Il y a d’autres problèmes beaucoup plus importants à régler dans la maison OL.