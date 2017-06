Pourquoi les Néo-Zélandais ne font pas le haka ?

En Nouvelle-Zélande, toutes les équipes font le haka avant leurs matchs. Des rugbymen aux joueurs de hockey sur glace. Toutes ? Non. Un sport résiste encore et toujours à la coutume maorie : le football.

« C’est ça qui vous lie à la Nouvelle-Zélande »

Le haka compatible avec le football ?

Par Robin Richardot

Propos de Steve Jackson et Chris Rattue recueillis par RR.

Vladimir Poutine a fini son discours, Gianni Infantino aussi. Les deux hymnes résonnent dans le stade Krestovski de Saint-Pétersbourg, suivis par les applaudissements de la foule. Puis... rien. Un simple coup d’envoi et ce premier match de la Coupe des confédérations 2017 en Russie est lancé . Quelle déception ! Car le commun des mortels attendait le fameux haka, cette danse chantée rendue célèbre notamment par l’équipe de rugby à XV de la Nouvelle-Zélande , les. Mais sur les terrains de football, pas de «» , ni de mains qui claquent sur les cuisses et encore moins de langues tirées en glissant de manière effrayante son pouce sur la gorge. Le sport le plus populaire du monde snobe donc cette coutume qui rendrait si heureux le supporter venu au stade et beaucoup plus attrayante cette équipe des. Alors que même les joueurs de hockey sur glace ont le droit de terroriser leurs adversaires avant le début de la partie, les footballeurs doivent se contenter de faire le haka après leurs matchs pour fêter une victoire ou dans les vestiaires pour s’échauffer. Pour le spectacle et la culture on repassera, l’important c’est le, dit la FIFA.Pourtant, un certain nombre de joueurs dans l’équipe ont une ascendance maorie. Et Rory Fallon , ancien joueur des, avait déjà évoqué en 2016 l’importance de garder cette culture néo-zélandaise dans l’équipe. «» , avait alors affirmé l’attaquant qui avait marqué le but envoyant son équipe à la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010. Mais qu’importe le lien, l’horloge de la FIFA sera toujours plus forte. «» , a répondu le défenseur Michael Boxall en conférence de presse quand on lui a demandé pourquoi lesne faisaient pas le haka.» , a poursuivi le défenseur. Les footballeurs doivent donc se contenter de haka post match, ne profitant pas de l'effet intimidant que cette danse peut avoir sur l’adversaire. «» , affirmait Richie McCaw, ancien capitaine emblématique des» , se vante Steve Jackson, maintenant professeur à l’université d’Otago. Si les joueurs de hockey ont pu discuter pour danser sur leurs patins, pourquoi les footballeurs n’ont pas pu le faire ? «» , rétorque Steve Jackson, sans doute à raison. Mais peut-être que le haka n’est tout simplement pas fait pour le football. «» , poursuit le professeur, rejoint par Chris Rattue, journaliste au. «All Whites» , tente le journaliste. Pas sûr que les Maoris soient très friands de hockey sur glace non plus pourtant. «» , renchérit Chris Rattue. Un point plus intéressant : cette danse guerrière pourrait faire tache au milieu de joueurs qui se rouleraient par terre au moindre contact. Et quand on voit le dernier haka effectué avant un match de football , on se dit que les choses ne sont pas plus mal comme ça finalement.