Pourquoi le Wakanda doit organiser la prochaine Coupe du monde ?

Certes, le Wakanda est un pays africain complètement fictif dans lequel se déroule l’action du nouveau film Marvel Studios Black Panther (en salles le 14 février), mais il serait aisément en mesure d’accueillir un Mondial de foot.

1. Les stades et les infrastructures ultra modernes

2. Ils ont les moyens de leurs ambitions

3. Aucun risque de voir les hooligans anglais ou russes semer la zizanie

4. ... et de toute façon, les barrières de sécurité sont en vibranium

5. En cas de problème, les forces spéciales font le boulot

6. Kendrick Lamar s’occupe de l’hymne de la compétition

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Wakanda s’est développé à l’écart et à l’abri du monde en basant toutes ses technologies sur l’exploitation du vibranium – une substance unique provenant d’une météorite qui s’est écrasée au Wakanda il y a plusieurs milliers d’années. Grâce au vibranium, le Wakanda est un pays très en avance sur le plan technologique. Très, très en avance. En fait, à côté du Wakanda, on est tous un peu au Moyen-Âge. Une Coupe du monde au Wakanda, ce serait donc le confort assuré pour les supporters et les joueurs d’un bout à l’autre de la compétition : on peut compter sur eux pour nous construire des stades ultramodernes à faire pâlir un Jean-Michel Aulas.Le vibranium attire les convoitises du monde entier et assure la richesse quasi éternelle au Wakanda, qui produit également du diamant et de l’uranium. Bref, si le Wakanda dépose sa candidature pour organiser une Coupe du monde, tu peux être sûr qu’il a largement les moyens de ses ambitions, et qu’il ne lésinera pas au moment d’accueillir la plus belle compétition de sport de la planète. En plus le cours du dollar wakandais est au plus haut, en ce moment, on te conseille de miser dessus, c’est beaucoup plus stable et sûr que le bitcoin...À quelques mois de la Coupe du monde en Russie, les annonces et les provocations se multiplient entre les hooligans russes et leurs homologues anglais, qui se sont donné rendez-vous il y a longtemps déjà, à l’occasion de l’Euro 2016. Et à vrai dire, on n’est pas pressé de voir comment tout cela va finir... Voilà le genre de choses qui ne risque pas de nous inquiéter au Wakanda. Tous les hooligans du monde, quelle que soit leur origine, auront toutes les peines du monde à trouver le chemin du Wakanda, dont l’emplacement est tenu soigneusement secret par ses habitants. Entouré de montagnes et d’une faune hostile, le petit pays se trouverait coincé entre l’Éthiopie, le Kenya, le Soudan et l’Ouganda – mais il ne s’agit que de rumeurs, jamais personne n’a eu l’occasion d’aller vérifier. Bref, pendant que les hools s’épuiseront à localiser leur futur champ de bataille, la compétition devrait pouvoir se dérouler sans accroc.Et même en admettant qu’il y ait du grabuge en tribune, les barrières de sécurité des stades seront en vibranium... C’est-à-dire dans le même métal que le bouclier de Captain America ou les griffes de la Black Panther, excusez du peu. Le vibranium permet d’absorber l’effet de choc et les vibrations – d’où son nom – et il est pratiquement indestructible. Étant donné que le Wakanda disposerait de ressources de vibranium à peu près aussi infinies que les Qataris du PSG, on est tranquilles de ce côté-là.Une Coupe du monde au Wakanda serait probablement le Mondial le plus sûr de tous les temps. En plus des infrastructures, le pays dispose d’une force spéciale qui ne plaisante pas, le Doja Milajes, chargé d’assurer entre autres la sécurité du souverain T’Challa, alias la Black Panther (quand cette dernière a besoin d’aide, c’est-à-dire pas souvent). Qui aurait envie de semer le trouble dans ce pays, au juste ? Bon, en revanche, les mesures de sécurité nous priveraient sans doute de voir les Irlandais complètement pochtronnés dans le métro de Wakanda Central ou rassemblés dans les rues à chanter et amuser les passants. Les Wakandais sont très forts en technologie, mais ils sont assez nuls en humour.Le petit prodige du hip hop est déjà l’auteur d’un album inspiré du film. On pourrait sans doute compter sur lui pour enregistrer l’hymne officiel de la Coupe du monde 2026 au Wakanda, ça nous changerait un peu de Shakira (et de soninsupportable en 2010) et de Jennifer Lopez (dont tu as déjà oublié lequi était supposé nous faire danser en 2014, non ?). Et si l’hymne de la Coupe du monde était enfin une bonne chanson ?