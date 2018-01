Pourquoi le Stade rennais va faire tomber le PSG

Invaincu en Coupe de France depuis le 22 janvier 2014 et une défaite au Parc des Princes face à Montpellier et son capitaine Benjamin Stambouli, le Paris Saint-Germain s’avance une nouvelle fois comme le grand favori à sa propre succession. Et pourtant, tout laisse à présager que les Parisiens vont s’incliner face à la bande à Sabri Lamouchi.

