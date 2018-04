Pourquoi le retour du Burger Quiz va permettre aux Bleus de gagner la Coupe du monde ?

L’émission culte du début des années 2000 (re)débarque sur TMC mercredi soir après seize ans d’absence. Une reprogrammation qui pourrait bien influer sur le futur proche de l’équipe de France. Voilà comment.

158

Le Burger Quiz revient sur TMC

Donc André-Pierre Gignac participe à l’émission...

Quand Barton chante "Un Big Mac pour Gignac"

Donc Benjamin Mendy le chambre sur Twitter...

#OM Cette photo aurait été prise après le match dimanche dernier #ASMOM #Mendy et #Gignac en train de fumer la chicha pic.twitter.com/sG9s1P4xiF — OM-Marseillais13.com (@Beye13) 29 janvier 2014

Donc Emmanuel Macron s’invite dans la discussion...

Donc Edwy Plenel le tacle sur le cas Benzema...

Donc Booba enregistre un son pour soutenir les Bleus au Mondial...

Donc Pogba popularise le PogFreestyle...

Le rap de Paul Pogba

Donc Neymar l’invite à un tournoi de poker...

Donc le Brésil s’incline en demi-finales du Mondial contre le Portugal...

Donc Giroud claque un but de légende en finale...

Par Maxime Feuillet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Seize ans après son dernier numéro diffusé sur Canal +, la célèbre émissionrevient ce mercredi soir sur l’antenne de TMC. Programme phare du début des années 2000, ce jeu télévisé, présenté par Alain Chabat, mettait en scène diverses personnalités qui devaient répondre à des questions loufoques et déstabilisantes pour engranger des points et permettre à son équipe de participer à l’épreuve finale : le burger de la mort.Farceurs, les producteurs duproposent à André-Pierre Gignac , régulièrement moqué pour son surpoids sur les pelouses hexagonales avec le célèbre refrain «» , de participer à l’émission. Bon joueur, APG accepte et saute dans le premier vol Monterrey-Roissy Charles de Gaulle. Arrivé dans les studios de la Plaine Saint-Denis, Dédé rencontre ses futurs adversaires : les jeunes rappeurs toulousains BigFlo & Oli, qui le remercient pour ses trois belles saisons passées au TFC . Pas impressionné pour un sou, l’ancien Marseillais enchaîne les bonnes réponses et qualifie son équipe pour la manche finale. Alain Chabat, surmotivé, chauffe son public qui scande «» devant un APG hilare.Coéquipier d’ André-Pierre Gignac sous le maillot de l'OM pendant deux saisons (2013-2015), Benjamin Mendy , devant son poste, publie un message sur son compte Twitter pour féliciter l’attaquant international de sa prestation. «» La réponse d’ André-Pierre Gignac ne se fait pas attendre : «De retour de sa visite aux États-Unis, le président de la République était lui aussi branché devant TMC en ce mercredi soir printanier. En parcourant son fil d’actualité Twitter, il tombe sur la discussion entre Gignac et Mendy et décide de s’immiscer dans leurs échanges. «» Le message est retweeté près de 600 000 fois.Après son interview musclée d’Emmanuel Macron aux côtés de Jean-Jacques Bourdin, Edwy Plenel, interloqué par ce tweet présidentiel, décide d’en découdre avec le chef de l’État sur des questions footballistiques et notamment sur l'épineux cas Benzema. Le président et co-fondateur dedemande alors au président de la République de donner sa position quant à la non-sélection de Karim Benzema en équipe de France . «» Cette phrase, reprise par l’ensemble des médias hexagonaux fait l’effet d’une bombe. Didier Deschamps , lui, se mure dans le silence.Fidèle soutien de Karim Benzema, Booba le rappeur du 92 exilé à Miami, surpris par cette déclaration du président, décide d’enregistrer un morceau en vue de la Coupe du monde en Russie. Si la FFF s’oppose à cette initiative, le tubeet sesacerbes comme «» devient rapidement le tube de l’été et est certifié triple single de platine en moins d’un mois.On connaissait la, laou le, mais on connaissait beaucoup moins le. Enthousiasmé par le morceau de B2O, Paul Pogba reprend le flow du rappeur de Boulogne-Billancourt à sa sauce. La version duPaul Pogba fait sensation sur les réseaux sociaux et pousse le milieu de terrain des Bleus à créer le. Chaque jour, pendant la Coupe du monde, le Mancunien nomme trois personnes qui doivent se filmer en train de chanter son tube. Vous avez dit mégalomanie ?Si sa blessure l’a empêché de disputer la fin de saison avec le Paris Saint-Germain, celle-ci aura au moins permis à Neymar de se découvrir une réelle passion pour le poker. Après avoir relevé le challenge de Paul Pogba, le Brésilien invite le milieu français à sa table pour une partie de Texas hold’em en compagnie de Dani Alves, Mino Raiola, Luis Suárez et Patrick Bruel. La soirée s’éternise et Pogba, bluffeur hors pair, rafle les montres de Patrick Bruel et de son agent Mino Raiola, la Ferrari FF de Dani Alves et la résidence secondaire de Neymar aux Bahamas. Joli butin.Minés par leurs pertes matérielles au cours de cette soirée poker, Neymar et Dani Alves passent totalement à côté de leur demi-finale contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Quatre ans après le séisme du 7-1 concédé contre la, las’incline une nouvelle fois aux portes de la finale de la Coupe du monde et voit ses rêves de sixième étoile disparaître en fumée.» , «» , «» , «» , «» . Les superlatifs sont nombreux, mais aucun d’entre eux n’est finalement assez fort pour qualifier la merveille de reprise de volée acrobatique marquée par Olivier Giroud dans les arrêts de jeu de cette deuxième finale France - Portugal en moins de deux ans. L’attaquant français, spécialiste des buts atypiques, fait enfin taire ses détracteurs. Sa volée, qui heurte le montant avant de caresser les filets gardés par Rui Patrício, offre à l’équipe de France sa deuxième couronne mondiale, vingt ans après France 98. André-Pierre Gignac est vengé.