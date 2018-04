Pourquoi le récital de Fabio Fognini va faire le bonheur de l'OGC Nice

En ce week-end de Coupe Davis, ce déglingo de Fabio Fognini va faire bouffer la poussière de la terre battue génoise à l’équipe de France de tennis. Les supporters de l’OGC Nice peuvent déjà lui préparer sa statue. Voilà pourquoi.

55

L’Italie claque la France en Coupe Davis...

... Donc Yannick Noah prend sa retraite...

... Donc il revient à la source au Nice Lawn Tennis...

... Donc Noah persuade Balotelli de rester au Gym...

... Donc la paire Balotelli/Ben Arfa régale l’OGC Nice

Par Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La France l’a découvert un soir de mai 2010, au deuxième tour de Roland-Garros. Ce soir-là, l’audience du 20h de France 2 en a pris un coup. À l’heure fatidique, tout le monde a basculé sur la 3 pour suivre le duel épique entre Gaël Monfils et Fabio Fognini, 92à l’ATP, inconnu au bataillon. Deux, un scénario dramatique et une baston du fond du court remportée par l’Italien 9-7 au cinquième set après l’interruption nocturne. Sur un court de tennis, Fabio Fognini se marre, râle contre le juge de chaise, insulte son coach... L’Italien est capable du meilleur comme du pire , mais une chose est certaine, sur terre battue, devant son public, il va sortir le grand jeu. Et, contre Jérémy Chardy, un homme qu’il méprise publiquement – «» , «» , «» –, ledu circuit va se faire un plaisir d’aligner le Français en revers.Privée de Tsonga, Monfils et Gasquet, l’équipe de France sort par la petite porte. Chardy et Pouille sont passés à la moulinette Fognini. Le capitaine Yannick Noah l’avait annoncé : «(...)» L’heure de la retraite est arrivée pour le dernier vainqueur tricolore de Roland-Garros chez les hommes. Mais, avant de siroter des cocktails aux Seychelles , le chanteur prépare son voilier à Nice . L’occasion de chanter une dernière foisdans la rue (pieds nus, évidemment) juste pour titiller Christian Estrosi. L’occasion, aussi, de se remémorer ses débuts de tennisman là où tout a vraiment commencé.Yannick Noah n’avait que 12 ans quand il a intégré le tennis-études du Nice Lawn Tennis Club dans le quartier du Parc impérial de Nice. Il n’a pas oublié Patrice Beust, qui avait, à l’époque, «» , comme ce dernier le raconta dans les colonnes de. Noah et son ancien coach rembobinent le bon vieux temps. Pascal Albuixech, son ancien partenaire, se ramène. «» La journée se termine évidemment par un tennis-ballon.Attiré par la balle et un fond de Bob Marley qui résonne derrière le grillage du court de tennis, un jeune homme gare son bolide en double file. C’est Mario Balotelli . Parce qu’ Edgar Davids n’a pas le monopole du foot de rue avec des inconnus , Super Mario vient taquiner le cuir. Les pétards s’enchaînent ensuite sur le toit du club-house jusqu’au petit matin. C’est quand même pas mal, ce lever de soleil sur la Méditerranée. À quoi bon attendre tout l’été une offre du Milan ? C’est décidé, Balotelli rempile pour une saison de plus chez les Aiglons.En allant chercher la victoire au Parc OL lors de la dernière journée du championnat, l’ OGC Nice grille la politesse à Montpellier et Rennes pour la cinquième place. Aux Aiglons la Coupe d’Europe, à Super Mario les projecteurs dans l'optique de prendre le train du renouveau de la. Le président, Jean-Pierre Rivère , peut bronzer sereinement au bord de la piscine. À Paris, un homme fait ses valises, il n’a pas été difficile à convaincre : libre de tout contrat, Hatem Ben Arfa fait sonsur la Côte d’Azur en frémissant rien qu'à l'idée de former un duo de feu, comme il en rêve depuis son association avec Benzema chez les jeunes de l’OL. Balotelli/Ben Arfa : attention, les BB flingueurs sont prêts à canarder. Merci Fabio