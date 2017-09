Pourquoi le Real Madrid a le droit de s'inquiéter

En perdant face au Betis (0-1), le Real Madrid a cassé son incroyable série de 73 rencontres avec au moins un but marqué. Mais l'essentiel est ailleurs. Après cinq journées, les Merengues n'ont toujours pas remporté la moindre rencontre à domicile et pointe à une vulgaire septième place en championnat. Plus que le poste de Zinédine Zidane, c'est la saison du Real Madrid qui est en péril.

