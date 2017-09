Pourquoi le FC Nantes n'a pas besoin du Yellopark

Appuyé par la mairie de Nantes, Waltermar Kita veut raser La Beaujoire pour construire un nouveau stade privé ultra-moderne : « le meilleur de France et l’un des meilleurs d’Europe » . Rien que ça. Officiellement lancé la semaine dernière, le projet « Yellopark » voile surtout une opération immobilière d’envergure. Décryptage des enjeux économiques.

23

Strasbourg Nantes Ligue 1 Conforama Diffusion sur

L’utopie des JO 2024, les normes UEFA comme épouvantail

« Un investissement immobilier hyper important »

La volte-face de la mairie de Nantes

Par Florian Lefèvre

Propos de Berdje Agopyan, Michel Ardan et Pierre Rondeau recueillis par FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le président du FC Nantes, Waldermar Kita, la maire de la ville, Johanna Rolland (PS) et Yoann Joubert, PDG du groupe immobilier Réalités, s’étaient donné rendez-vous mardi dernier au premier étage de la tour de Bretagne afin de présenter en grande pompe «» , selon Madame le maire. Un nouveau stade ultra-moderne à financement exclusivement privé, d’une capacité de 40 000 places, à bâtir sur le parking actuel de La Beaujoire à partir de 2019, pour une livraison prévue à l’horizon 2022. Depuis dix ans, date de son arrivée à la tête du club nantais, Waldemar Kita songe à mettre ce projet sur les rails. Pourquoi construire un nouveau stade ? Pourquoi ne pas rénover l’actuel ? La Beaujoire serait, paraît-il, trop vétuste...» , prétend Johanna Rolland. «, rétorque Berdje Agopyan, l’architecte de La Beaujoire, qui regrette de ne pas avoir été prévenu et encore moins consulté pour établir un devis de rénovation de sa création. «» , renchérit Michel Ardan, ancien directeur du stade Marcel Saupin et de La Beaujoire, jusqu’en 1992. La Ligue Europa ? La Ligue des champions ? Quelques rénovations suffiraient à aménager La Beaujoire, à l’instar du Parc des Princes, capable de répondre aux normes UEFA pour accueillir l’Euro 2016 avec un édifice datant de 1972. L'Euro, justement, et la Coupe du monde, ne sont pas prêts de revenir dans l’Hexagone. Il y a bien les JO de Paris 2024 : le « Yellopark » se projette déjà comme candidat pour accueillir l’épreuve de football.» , justifie Waldemar Kita . Un montant a priori exorbitant pour aménager des loges et des espaces presse et caméras et augmenter la capacité de 12,5%. Au vrai, Waldemar Kita rêve du «» . Pourtant, le budget de l’homme qui a aussi fait fortune dans le business de l'allongement du pénis n’apparaît pas vraiment adéquation avec ses grandes ambitions. Montant estimé du nouvel écrin : 200 millions. Du, quand on sait que le grand stade de l’OL a coûté plus du double . Surtout, la zone d’attractivité nantaise n’est pas celle des grandes métropoles européennes. Le pari économique de bâtir un nouveau stade est risqué. «, note Pierre Rondeau, économiste du sport.un nouveau stade va attirer du beau monde» Comprendre : commencer par monter une équipe digne de ce nom.Des logements, un musée du FC Nantes, un complexe sport santé bien-être et peut-être même une maison de retraite... Plus qu’un simple stade, le « YelloPark » , c’est «» . C'est aussi le nom de la société gérant «» , qui appartient pour moitié à une société-sœur de Flava groupe, la holding personnelle de Waldemar Kita , et pour l’autre moitié au groupe Réalités. «» , éclaire l’économiste Pierre Rondeau. Reste à savoir si les retombées financières bénéficieront indirectement au FC Nantes.Si la mairie de Nantes supporte aujourd’hui le projet de Waltemar Kita, elle s’est longtemps opposée à la construction d’un nouveau stade. La ville n’en avait «» , affirmait Pascal Bolo (PS), premier adjoint au maire et vice-président de Nantes métropole en charge du sport, en décembre 2016. Dans cet entretien pour le site 20 minutes , l’élu vantait même la modernisation de La Beaujoire : «(ils ont été installés à l’été 2017, ndlr)» .À l’heure où les coupes budgétaires du gouvernement inquiètent les grandes villes, Nantes trace un trait sur La Beaujoire - «» , souligne Pierre Rondeau - afin de récupérer une manne financière grâce à la vente des 23 hectares destinés au « Yellopark » . Un choix à court terme qui fait forcément des perdants : les fidèles du FC Nantes, leur portefeuille (Waldemar Kita tiendra-t-il sa promesse d’augmenter les tarifs des places de 10 % maximum ?) et leur attachement à l’enceinte qui abrite le FC Nantes depuis 1984.La Beaujoire ? «» Évidemment que Berdje Agopyan y est attaché, c’est lui qui a construit le stade. Il n’empêche que l’architecte a raison : La Beaujoire est un beau stade, esthétique, différent des enceintes modernes qui se ressemblent toutes. Un patrimoine culturel, théâtre de l’Euro 84, du Mondial 98, de deux titres de champion de France et une demi-finale de Ligue des champions du FC Nantes. Qui a vu les Canaris de Coco rouler sur la D1, Marama Vahirua agiter sa pagaie et même la grâce divine s'emparer de Rémi Maréval . Bref, les souvenirs inestimables d’une vie de supporter, qui pourraient bientôt disparaître sous les coups de pelleteuse.