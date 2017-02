Pourquoi Lampard était meilleur que Gerrard

Ils ont traversé la Premier League à la même époque, ils jouaient à peu de choses près au même poste, portaient le même numéro, étaient les symboles de leur équipe respective. Et ont pris la décision de raccrocher les crampons à quelques mois d’intervalle. Malgré une palanquée de points communs, l’association des deux principaux box to box des années 2000 s’est révélée incompatible. Il est donc logique d’opposer les deux Anglais. Et à ce jeu-là, c’est l’ex-milieu de terrain de Chelsea qui gagne.

13

Parce que les statistiques ne mentent pas

Parce qu’il jouait en cuissard

Parce qu’il était meilleur dans les frasques

Par Marc Hervez

Au niveau des chiffres, déjà, il n’y a pas photo : bien que formé à West Ham , où il a passé six saisons, « Lamps » est devenu le meilleur buteur de l’histoire de Chelsea , avec 211 buts au compteur. Entre 2003 et 2013, le numéro 8 desn’a jamais marqué moins de dix buts en championnat, terminant même meilleure gâchette du club à quatre reprises en championnat. Rendons-nous bien compte : 211 buts, pour un milieu relayeur, en treize exercices. Dont une pointe à 22 buts et 14 passes décisives rien qu’en championnat, en 2010. Colossal. Bien sûr, là où les meilleures saisons dune lui auront permis que d’approcher, de renifler, le tant convoité titre de champion sans jamais poser ses deux mains dessus, Chelsea a validé cette fabuleuse saison 2010 de son milieu iconique par un doublé coupe-championnat. En face, on a une C1, certes épique, remportée par « Stevie G » alors qu’il était le seul bon joueur de son équipe avec Djibril Cissé. Ça pèse, mais c’est trop peu. Lampard a cravaché longtemps pour ramasser une « Grandes Oreilles » qui lui a longtemps échappé d’un cheveu, la faute aux crampons de Terry ou à une «» , mais il a atteint son Graal à force de persévérance. Gerrard, lui, a préféré saboter son ultime espoir de sacre domestique en jouant un match couperet en moulés. Finalement, Lampard restera à jamais associé à la période qui a vu les Londoniens rentrer de plain-pied parmi les gros clubs qui comptent en Angleterre et en Europe, là où au panthéon des, Gerrard se noie dans un océan de grands joueurs au palmarès bien plus éloquent : Keegan, Dalglish, Rush...Meneur d’hommes, fidèle à son club pendant dix-sept saisons, courageux... Fort de ces valeurs qui se perdent dans un sport vérolé par l’argent roi, Gerrard serait le symbole du foot d’autrefois. Que nenni. Il ne suffit pas d’être une légende d’Anfield pour nous rappeler au bon souvenir du foot à papa. En plus de l’amour inconsidéré qu’il porte à son club d’adoption, Frank Lampard arborait sous son short un cycliste bleu, communément appelé cuissard. Comme les immenses Christophe Cocard ou Bruno Rodríguez dans les 90’s. Un artifice désuet, un peu obsolète, mais pas aussi inutile que l’écarte-narines : en se prémunissant contre les claquages à la cuisse, Lamps a pu enchaîner 164 matchs consécutifs en Premier League : un record. Un de plus.Hors terrain, lorsque l’on parle de Gerrard et Lampard, on est certes loin du niveau atteint par leurs aînés Gascoigne, Paul Merson ou Lee Bowyer. Mais quand même. Comment peut-on comparer un ringard qui cogne un DJ qui refuse de passer du Phil Collins en boîte à un type qui, pour passer le temps, et bien avant que ce soit à la mode chez les stars, se concocte unesouvenir avec ses coéquipiers de sélection ? En plus d’avoir été l’archétype du nouveau milieu de terrain capable de tacler, passer et marquer, Lampard fut un prescripteur de tendance en matière de porn, bien avant Kim Kardashian, grâce à cette vidéo intitulée, disponible sur tout tube qui se respecte.