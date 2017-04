Pourquoi la victoire du PSG va emmener Jean Lassalle au pouvoir

Ce mercredi soir, le PSG reçoit Monaco. Même si les Parisiens sont très motivés à l'idée de se qualifier pour remporter un nouveau titre, qu'ils y réfléchissent à deux fois. Car il pourrait y avoir de lourdes conséquences.

Paris écrase Monaco ce soir...

Donc Monaco s'effondre complètement...

Donc le Legia Varsovie remporte la Ligue Europa...

Donc Angela Merkel tombe amoureuse...

Donc Emmanuel Macron démissionne...

... Donc Jean Lassalle devient président de la République

Par Kevin Charnay et Théo Denmat

En conférence de presse d'après-match, Leonardo Jardim l'assure : «» En zone mixte, les joueurs de la Principauté suivent scrupuleusement les consignes de communication dictées par le coach portugais et la direction du club. Mais les mines déconfites disent autre chose. Ce 5-0 vient de mettre un énorme coup sur la tête des Monégasques. Une tête au premier poteau et un plat du pied au second d'Edinson Cavani, une tête de Thiago Silva, un coup franc d'Ángel Di María et un ciseau du droit de Blaise Matuidi pour conclure ont eu raison des hommes de Jardim. Même si le onze de départ était largement remodelé avec de nombreux seconds couteaux titularisés et un Valère Germain aligné étrangement en défense centrale, la dégaine de rouleau compresseur du PSG, déjà ultra-dominateur en finale de Coupe de la Ligue, les a assommés. Le message est clair : Monaco n'aura pas le droit à l'erreur lors de cette fin de saison.Au lendemain de la débâcle, une information fuite dans la presse : Leonardo Jardim organise trois jours de mise au vert avec son équipe sans prévenir personne, inquiétant fortement les familles des joueurs qui ne sont pas tenues au courant. Toulouse profite de l’agitation pour arracher le nul au courage dans la foulée au stade Louis-II, tandis que la Juventus se qualifie en finale de Ligue des champions après une double rencontre frustrante : défaite 0-1 au match aller, 4-4 au Juventus Stadium au retour. Les joueurs du Rocher craquent totalement en championnat et enchaînent trois matchs nuls à Lille (0-0), Saint-Étienne (0-0) et Rennes (0-0). Déçu de sa deuxième place finale, Kamil Glik annonce qu’il retourne en Pologne en jetant son maillot au sol : «» , aurait-il dit.Ça y est, Kamil Glik est de retour au pays, au Legia Varsovie. Au sein du championnat polonais, le désormais ex-Monégasque roule sur tout le monde. Il est nommé directement capitaine de l'équipe et mène le Legia jusqu'au titre dès la première année, avec un dernier match intense en émotion pour Kamil face au Piast Gliwice, son premier club professionnel. Une ovation de tout un stade, locaux et visiteurs, rien que pour lui. Dans le même temps, le parcours en Ligue des champions est remarquable, puisque le club polonais se qualifie pour les huitièmes de finale. Mais le Chelsea de N'Golo Kante était tout simplement trop fort. C'est lors de la saison suivante que le Legia fait rêver l'Europe. Après une élimination dès la phase de poules, Kamil Glik est promu avant-centre de l'équipe polonaise. Il plante alors un but par match jusqu'à la finale de la Ligue Europa, contre Tottenham. 0-0, dernière minute : Glik claque une reprise de volée de l'entrée de la surface en pleine lucarne. Là-dessus, il décide de prendre sa retraite, à 31 ans. Fort d'une cote de popularité jamais atteinte en Pologne, le PO (Plateforme civique, un parti politique polonais) le convainc de se présenter à la prochaine présidentielle.Tout le pays a les yeux embués par l’émotion : Kamil Glik remporte les élections présidentielles à 76% face à Michal de laet met tout de suite en œuvre les premières mesures de son slogan de campagne : «» . Il rencontre Angela Merkel lors du premier sommet européen de son mandat et le coup de foudre est immédiat, rendant fou de jalousie Vladimir Poutine. Ce dernier intercepte un avion en papier lancé depuis les tribunes et dévoile les mots d’amour du Polonais pour sa collègue : «» Un an plus tard, on fête le premier mariage du XXIsiècle entre deux dirigeants au pouvoir, scellant le nouvel axe fort de l’Europe moderne : Allemagne-Pologne. La photo du baiser devient l’œuvre la plus chère du monde devant le chien-ballon géant de Jeff Koons.Si Kamil Glik a une tête de méchant, ce n'est pas pour rien. Tout ceci n'était qu'un machiavélique plan élaboré par l'ancien joueur du Torino. Depuis qu'il s'est lancé en politique, le Polonais s'est fixé un but : détruire la France et son symbole Paris, pour se venger de ce qu'elle lui a fait subir trois ans plus tôt. Grâce à son charme dévastateur, alliant fermeté et douceur, il manipule totalement Angela à coups de refrain envoûtant : «» Elle lui mange dans la main et exécute ses moindres désirs, même les plus fous. L'Allemagne coupe toutes ses relations économiques avec la France, organise un blocus et oblige l'Hexagone a payer sa dette tout de suite. En quelques mois, c'est l'inflation, des usines obligées de fermer sous le poids des impôts qui augmentent. Bref, la faillite complète. Perdu, incapable de trouver un solution et harcelé par le peuple en colère, Emmanuel Macron a deux choix : la négociation ou la guerre. Il préfère démissionner. «» seront ses derniers mots en tant que président de la République.La France se voit obligée d’organiser des présidentielles anticipées pour lesquelles aucun candidat n’est préparé, mais le premier à dégainer un plan de campagne s’appelle Jean Lassalle : ayant constaté le succès de sa grève de la faim en 2006, il décide de faire l’exact opposé et commence à dévorer l’intégralité des cultures de sa commune de Lourdios-Ichère. Constatant le pouvoir de sa stratégie anti-système, il entame un deuxième tour de France en avalant toute la nourriture qu’il trouve sur son passage, répandant une vague de terreur dans le pays. Des images terrifiantes du JT de TF1 achèveront de décider les Français, lorsque le 20h diffusera des images de la compagne du député dévorant un champ de pommes de terre sous le commentaire de son mari : «» La famine menace clairement le pays une fois le couple arrivé à Clermont-Ferrand, et les électeurs n’ont d’autre choix que de voter pour le candidat dans le but d’arrêter sa folie furieuse. Jean Lassalle est élu avec 87% des voix après avoir croqué la jambe droite de Marine Le Pen, sa seule opposante. La faute à Jardim.