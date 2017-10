Pourquoi la Syrie a toutes ses chances de voir la Russie

Après un parcours héroïque, les Aigles de Qassioun se sont invités aux barrages des qualifications du Mondial 2018. Et avant la double confrontation face aux expérimentés Australiens, rien n’interdit de croire que ces Syriens pourraient continuer leur aventure et faire parler de leur pays pour d’autres raisons que la guerre.

Parce que ça fait trente ans qu’elle n’a pas été aussi forte

Parce que ses joueurs emblématiques sont revenus en sélection

Parce qu’une qualification profiterait à tout le pays, régime et opposition compris

Parce que c’est le storytelling qui le demande...

... et que ça pourrait changer la face du monde

La dernière fois que la Syrie avait côtoyé ce niveau, Bachar al-Assad avait à peine la vingtaine et déjà une fine moustache. C’était en 1985 pendant les éliminatoires du Mondial 1986 au Mexique. La sélection s’était hissée jusqu’en finale de la zone Moyen-Orient, où elle s’est inclinée face à l’Irak. Ensuite ? Plus rien, jusqu’à aujourd’hui. Alors qu’elle végétait au 151rang du classement FIFA en 2014, la Syrie pointe à une 75place jusqu’ici inexplorée. Pas rien sachant d’où elle vient et ce qu’elle vit actuellement : les matchs « à domicile » sont disputés en Malaisie, avec des conditions d’entraînement difficiles. Pourtant, lors de cette campagne, les hommes d’Ayman Hakim ont terminé seconds de leur groupe, ne laissant des points que face à un Japon en balade (0-3 ; 5-0). Preuve de leur progression, ils ont ramené un nul d’un amical face à ce même Japon en juin dernier. Au tour suivant, la Syrie a profité des défaillances de l’Ouzbékistan, de la Chine et du Qatar pour finir dans les roues de l’Iran et de la Corée du Sud, grâce à un nul arraché dans les dernières secondes à Téhéran (2-2) . Du caractère et des résultats qui en font aujourd’hui la potentielle cinquième meilleure sélection du continent asiatique.Ce but décisif en Iran qui ouvre les portes des barrages est l’œuvre d’Omar al-Somah, un des joueurs qui avait quitté la sélection en 2012 pour marquer son opposition au régime. «» , soutient Jean-Baptiste Guégan, auteur de(Éditions Bréal). En mars dernier, Al-Somah et la star du foot syrien Firas Al-Khatib sont revenus sur leur décision et forment avec Omar Khribin le trident offensif des Aigles de Qassioun. Un retour qui s’explique par plusieurs raisons. «, liste Jean-Baptiste Guégan.» Côté terrain, ces renforts sont évidemment bienvenus. «» , affirmait leur coéquipier Hadi al-Masri sur le site de la FIFA . Mais ces retours opportuns revêtent surtout une fonction symbolique dans l’objectif de recoller les morceaux d'un pays déchiré.Les footballeurs syriens sont en mission. Une mission aussi sportive que politique, sachant que l’une ne va pas sans l’autre. «» , déclamait récemment Kouteibah al-Refai, le secrétaire général de la Fédération syrienne à la BBC, avec des étoiles dans les yeux. «» , reconnaît Jean-Baptiste Guégan. Il n’y a qu’à voir l’engouement populaire dans les rues de Damas lors du match crucial face à l’Iran, où des écrans géants étaient installés en pleine ville. Mais ce parcours ne profite pas uniquement aux fidèles du régime, vu l’enthousiasme que manifeste également l’ensemble de la diaspora syrienne. «, contrebalance Guégan.Sûrs de leur force et de leur expérience, les Australiens se sont fait surprendre par le Japon et l’Arabie saoudite et se retrouvent aujourd’hui dans le bourbier de ce barrage, qui prend une drôle de résonance par rapport à l’actualité. Après avoir tapé leur rival qatari et tenu tête à leur allié iranien, les Syriens vont donc affronter pour la première fois les représentants d’un pays qui a mis en place des sanctions contre le régime et frappé son sol dans le cadre de la coalition face à Daech. «, se projette Jean-Baptiste Guégan.Les Aigles de Qassioun écrivent donc une histoire en parallèle de celle de leur pays, comme aucune autre nation n’a pu le vivre. «» , pose l’enseignant. Et tout ça pourrait avoir une suite encore plus grandiose si la Syrie parvenait à atteindre la phase finale en Russie. «, imagine Jean-Baptiste Guégan.» D'un match qui se jouera sur un tout autre terrain, celui qu'on aime moins.