Pourquoi la Juve va taper le Real

Les supporters madrilènes en sont convaincus : ce samedi soir, leur club favori entrera dans l'histoire en devenant le premier club à réaliser le doublé depuis le lancement de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Sauf qu'ils oublient qu'en face, il y a une Vieille Dame qui n'est pas prête de se laisser faire. On vous explique pourquoi.

Parce que Khedira et Higuaín vont refaire le coup de Morata il y a deux ans



Parce que Cristiano Ronaldo aurait peur qu’on lui érige une statue en cas de but victorieux

Parce que Ramos va être exclu après un tacle assassin sur un petit ailier argentin

Parce que Clémentine est TOUJOURS dans Koh-Lanta

Parce que Dani Alves est en forme et va être surmotivé

Parce que d'un côté il y a Buffon, de l'autre, Navas

Par Arthur Lejeune, avec la rédaction de sofoot.com

Il y a deux ans, avant de perdre la finale contre le Barça, la Juventus avait éliminé le Real Madrid. Cette qualification, c'était l'oeuvre d'un homme : Alvaro Morata. Prêté par les Madrilènes à l'époque, l'attaquant espagnol avait montré qu'il avait les qualités pour évoluer chez les Merengues, en marquant un but à l'aller et un but au retour, permettant à la Vieille Dame de passer. Cette fois, l'Espagnol est de retour dans les rangs madrilènes, mais deux autres anciens de la maison vont faire le même coup. Khedira et Higuain, tous les deux partis par la petite porte, ont à coeur de montrer de quel bois on se chauffe côté. Longue balle de Pjanic, Higuain dévie avec son bide proéminent pour Khedira, qui s'infiltre entre Ramos et Varane. Navas ne peut rien faire. C'est la douzième minute, et ça fait déjà 1-0. La BBC juventina ferme derrière et, à l'image de Suarez, CR7 et son armada se cassent les dents sur Chiellini et ses comparses. En fin de match, Higuain part seul en contre-attaque, dribble toute la défense... et tire sur la barre. Il est tout de même nommé home du match.Cristiano a moins marqué que les saisons précédentes, mais il a toujours marqué au bon moment. À tel point que malgré des chiffres moins impressionnants, il reste l'un des grands artisans de cette grosse saison madrilène. Mais pas ce soir. Il ne veut pas être le héros du match, il préfère laisser ça à Buffon. Par respect pour la carrière du portier italien ? Non. Il s'agit d'un traumatisme visuel : en cas de doublé, il rentrerait encore plus dans l'histoire de laet risquerait d'avoir désormais une statue du côté de Santiago Bernabeu. Mais l'échec de Madère est encore trop présent dans son coeur. Il se contentera de quelques sifflets de ses supporters. Une statue ratée, c'est déjà une de trop.C'est bien connu : cette année, le Real ne gagne que dans les derniers instants, grâce à un coup de casque de son aviateur en chef, Sergio Ramos . Sauf que cette fois, ça n'arrivera pas. Vieille Dame ou pas, Serge n'est pas du genre à tenir la main. Il tacle. À la 65, un petit Argentin part en contre-attaque, prêt à aller inscrire le but décisif. Mais Ramos ne laissera pas passer cela. Pied en avant et en hauteur, il stoppe net les espoirs du prodige sud-américain. Étonné, il reçoit un carton rouge et doit laisser ses coéquipiers. Il n'y aura donc pas de tête salvatrice dans les arrêts de jeu. Pire, cette crapule d'Argentin se permet d'aller parader en montrant le numéro de son maillot aux supporters madrilènes présents à Cardiff.Si une peste pareille arrive à se maintenir jusqu'en finale de Koh-Lanta, tout en se faisant en plus apprécier par ses camarades avant un dernier petit coup de pute pour éliminer Sébastien, dangereux rival, c'est un signe pour la Juve. Koh-Lanta a Clémentine, la Vieille Dame a Chiellini. Toujours là quand il faut pour faire la faute intelligente, il va emmener la Juve à la victoire. Avec son totem d'immunité nommé Gianluigi Buffon , et son attaquant Higuain qui a visiblement abusé des récompenses alimentaires lors des conforts, Chiellini peut voir venir. Benzema part tout seul ? Un petit croche-pied fera l'affaire. Cristiano Ronaldo fait joujou avec la balle ? Une petite semelle et au revoir. Au poteau sur tous les corners, Giorgio ne laissera rien passer. Et, comme dans Koh-Lanta, le salopard triomphera.Quand on a un jour évolué sous les couleurs du Barça, la haine du Real Madrid, c'est pour la vie. Sauf si on s'appelle Figo. Ou Laudrup. Ou Schuster. Ou Saviola. Ou Ronaldo . En tout cas, Dani Alves , lui, est chaud bouillant pour continuer à alimenter les cauchemars du Real. Après avoir donné une leçon de football aux benjamins monégasques, Dani s'apprête à faire de même avec son compatriote Marcelo . Depuis quand un sosie de Fabrice Eboué peut contenir le talent du meilleur lateral droit actuel? Il a éliminé son ancienne équipe, il ne peut désormais pas se permettre de laisser le rival historique remporter une douzième Ligue des Champions. Devant, derrière, au milieu, Dani Alves va être encore plus omniprésent que sur Instagram. Marcelo va tourner en rond, pendant que Dani Alves mettra des petits ponts à Cristiano Ronaldo . Dans le pire des cas, il pourra toujours tomber et faire exclure un défenseur madrilène. Et ajouter un vingt-cinquième titre à son actif, soit dix de plus que Florentino Perez depuis son arrive à la tête du club.Faut vraiment vous faire un dessin ?