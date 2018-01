Pourquoi la Bundesliga est le truc le plus sexy à regarder en 2018

Des buts en pagaille, des stades qui sentent bon le houblon et qui n'ont pas le problème de la chaise vide, huit équipes qui se tiennent en quatre points derrière l'ogre bavarois : le championnat préféré d'Angela Merkel et de Jean-Charles Sabattier a vraiment de belles choses à vous montrer. Florilège.

Pour voir Leon Goretzka régler sa dette

Parce que Sébastien Haller a déjà marqué sept buts en 17 matchs avec Francfort et porte haut les couleurs de la France

Parce Vincent Koziello vient de débarquer à Cologne en mission commando

Parce que sexuellement parlant, c'est difficile de faire mieux que le VfB Stuttgart

Pour savoir si le brossage des dents des joueurs de Wolfsburg va enfin porter ses fruits

Le nouveau produit qui porte le sceau de la fameuse. Façonné par les meilleurs ingénieurs de la Ruhr depuis cinq ans, le bijou technologique Goretzka a désormais plus de 100 matchs de Bundesliga au compteur et est prêt pour le grand saut. Plus rapide, plus décisif et plus tueur, Leon est sorti grandi d'une Coupe des confédérations basée «» du futur de laau point de taper dans l'œil de la meilleure école du pays, le Bayern Munich Une place en Bavière l'attend déjà pour le 30 juin prochain , première pièce du puzzle «» de Jupp Heynckes . Développement, rajeunissement, fraîcheur : Goretzka est le jeune cadre d'entreprise allemand que toutes les boîtes s'arrachent. Il lui reste maintenant six mois pour emmener la start-up Schalke 04 en Ligue des champions, en guise de remerciement.Quand il est arrivé en Allemagne cet été, Sébastien Haller voulait éviter les saucisses de Francfort, histoire que son aventure de l'autre côté du Rhin ne ressemble à un vulgaire Erasmus raté. Avec sept buts et deux passes décisives en 17 matchs, on peut clairement dire qu'Haller n'est pas arrivé en retard. Avant le début de la phase retour, le bonhomme et Francfort sont neuvièmes et pourtant à trois points seulement de la troisième place occupée par Schalke. De quoi rêver très grand en fin de saison ? Pourquoi pas. Depuis Djibril Cissé, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un buteur Auxerre briller en Ligue des champions.Après avoir prêté la tapisserie de Bayeux aux Anglais, la France ne fait pas de jaloux en refilant un autre de ses joyaux à ses amis allemands. L'arrivée de Koziello à Cologne en a surpris plus d'un, surtout pour seulement trois millions d'euros. Choper un talent pareil avec un bac S mention très bien pour une bouchée de pain, ça n'a pas de prix. Cela donne la garantie d'un apprentissage rapide de la langue, donc d'une bonne communication avec ses coéquipiers sur le terrain, élément clé qui va amener de bons résultats au mauvais élève de cette première partie de saison. Et puis, si Koziello est venu à Cologne alors qu'il jouait encore cette saison la Ligue Europa avec Nice , c'est pas pour descendre en Bundesliga 2. Ou pour avoir sa gueule qui trône sur des tablettes de Kinder.Il y a onze ans tout pile, le VfB Stuttgart enfilait les pintes après sa victoire en Bundesliga, avec une attaque Cacau-Gómez qui en a fait pleurer plus d'un aux quatres coins des Landers. De retour parmi l'élite après une année de STO, la bande à Pavard est tranquillement installée en milieu de tableau et va pouvoir compter sur le retour de Super Mario , venu apporter du piment et permettre à ses fans de la première heure de lâcher quelques Tor. Ces mêmes fans qui détestent le foot business et donc le RB Leipzig , qui a au passage foutu dehors sans âme l'AS Monaco en Ligue des champions. Convaincus ?Parce que ce championnat comporte aussi son lot de mecs chelous, cette deuxième partie de saison va peut-être enfin nous dévoiler si la méthode de brossage de dents obligatoire après chaque entraînement de Martin Schmidt a enfin porté ses fruits. Pour l'instant, le signal envoyé n'est pas super, puisque le VfL Wolfsburg pointe en douzième position. Mais peut-être qu'avec le départ du basketteur Paul-Georges Ntep à Sainté et un passage chez Colgate, les Loups vont réussir à retrouver le chemin qui les avaient amener dans les hautes sphères allemandes il y a moins de dix ans de cela.