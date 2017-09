Pourquoi la blessure de Dembélé va permettre aux Bleus de gagner la Coupe du monde

Vrai gros coup dur pour le Barça et pour l'équipe de France, le deuxième joueur le plus cher de l'histoire s'est blessé pour minimum trois mois. Mais la grosse blessure d'Ousmane Dembélé peut finalement avoir du bon, qui sait ?

Ousmane Dembélé se fait opérer en Finlande

Donc il devient fan de métal

Donc il fonde les Dembouz Devils

Donc François-Henri Pinault lâche enfin ses billets

Donc le Barça se retrouve encore une fois dans la merde

Donc la France est championne du monde

Par Kevin Charnay

Trois petites semaines et puis s’en va. Samedi après-midi, on joue à peine depuis une demi-heure quand Ousmane Dembélé reste longuement au sol. Il doit finalement laisser sa place sur blessure à Gérard Deulofeu. Si le Barça s’impose tout de même 2-1 face à Getafe , la vraie mauvaise nouvelle tombe le lendemain. Le Français souffre d’une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche, et est contraint de se faire opérer. La blessure et la rééducation le tiendront éloigné des terrains pour une durée de trois à quatre mois. En tout cas, l’opération aura lieu, on ne sait pas trop pourquoi, en Finlande C’est le moins que l’on puisse dire, Ousmane Dembélé a le moral dans les chaussettes lorsqu'il débarque au Pays des cent mille lacs. Il fait froid, il fait nuit, les gens ont le teint blafard, et un type en blouse blanche attend pour lui charcuter la cuisse. En train de poireauter dans une clinique privée d'Helsinki, il cherche donc à se réfugier dans sa bulle en mettant son casque sur ses oreilles. Mais son iPhone 8 Plus tout juste acheté 1000 balles n’a plus de batterie. Un patient finlandais le prend en pitié et lui prête le sien. Dembélé est d’abord décontenancé à l’idée d’écouter autre chose que du rap français pour la première fois depuis très longtemps, mais il tombe littéralement amoureux de ce qu’il entend. The Rasmus, Nightwish, Sonata Artica, Lordi... C’est une révélation. Il est fan de rock et plus particulièrement de métal finlandais.À son retour à Barcelone, Ousmane Dembélé n’est absolument plus le même. Il se laisse pousser les cheveux, ne les lavent plus et s’achètent un beau lisseur pour qu’ils soient bien raides. Un passage chez le tatoueur/perceur le plus glauque de Barcelone, des cours de finnois en ligne et le voilà fin prêt pour monter son groupe. Il sillonne les bars, embarque Ivan Rakitić dans son délire, et se dégote trois musiciens pour composer ses premiers sons. Aussi naturellement doué pour hurler en rythme que pour faire des feintes de frappes sur un terrain de football, Ousmane et son groupe Dembouz Devils cartonnent tout de suite. Sa convalescence est terminée, mais il n’y a plus que la musique qui l’intéresse.Résultat, en bon sale gosse qu’il est, comme il l’avait fait à Rennes et à Dortmund, il décide de sécher l’entraînement dès le mois de janvier pour aller écumer tous les festivals rock d’une région qu’il connaît bien : la Bretagne. Il enchaîne les scènes, notamment celle du Heavy Metal Breizh à Pluméliau, et ne veut plus quitter une région où il commence à faire son trou. Pour financer les Dembouz Devils, il a cependant toujours besoin de son salaire de footballeur. François-Henri Pinault craque complètement son portefeuille et aide Dembélé à payer sa clause libératoire au Barça pour pouvoir s’engager à nouveau avec le Stade rennais. La Ligue 1 entube une nouvelle fois le Barça.Le FC Barcelone est complètement sonné et doit pourtant agir vite lors de ce mercato hivernal. Il en va de la place de Josep Bartomeu et ses petits copains. Le Barça a moins de quinze jours pour trouver un remplaçant à Ousmane Dembélé. Mais il est difficile de débaucher des top joueurs pendant l’hiver, surtout que l’Europe entière est bien décidée à faire cracher les. Ça leur apprendra à narguer tout le monde pendant des années avec leuret leur petit génie autiste. Liverpool demande 200 millions pour Coutinho. Chelsea en veut 300 pour Hazard. «» , déclare très sérieusement Jean-Michel Aulas . En, à 23h59, Barcelone lâche 95 millions d’euros à Fenerbahçe pour s’attacher les services de Mathieu Valbuena » Voilà la réponse courte, simple et cinglante que Didier Deschamps a livré àlorsqu'on lui a demandé s’il regardait encore les matchs de Mathieu Valbuena au Fener. Sauf que maintenant qu’il joue au Barça , il est bien obligé de tomber dessus lorsqu'il veut superviser Samuel Umtiti . Et Petit Vélo s’éclate en Catalogne, où sa capacité à plonger lui vaut le surnom de «» . Douze passes décisives et huit buts (dont un doublé contre le Real) en six mois lui valent d’être rappelé au dernier moment par le sélectionneur des Bleus avant le Mondial. 88minute à la mi-juillet, quelques instants après son entrée en jeu, il décoche une frappe magnifique dans la lucarne opposée de Manuel Neuer . «» , explose Grégoire Margotton. La France est championne du monde. Merci Dembouz.