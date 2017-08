Pourquoi Jesé va manquer au PSG

Six mois après avoir été prêté à Las Palmas, Jesé reprend la route et est envoyé pour un an à Stoke City, toujours en prêt. Une perte lourde pour le PSG qui laisse partir un joueur, mais aussi un artiste et une belle personne.

Parce que Jey M

Pour Rocky Balboa

training !! 💪🏼💪🏼 ⚽️

Parce qu'Unai Emery doit assumer ses choix

Parce qu'il est plus pratique que TripAdvisor

Par Alexandre Doskov

Perdre Jesé le joueur de foot passe encore. Mais le vrai drame, c'est qu'il va emmener avec lui Jey M, son alter ego chanteur de reggaeton. Des clips avec des grosses voitures, des featurings avec des potes, des jeunes filles qui n'aiment pas beaucoup le tissu , des paroles coquines... Jey M, c'est avant tout un univers hyper original et qui évite habilement les clichés et les caricatures. Et dans un monde où le public s'extasie parce que Matuidi et Neymar dansent sur les chansons de Niska, le talent musical de Jesé Rodríguez ne demande qu'à être connu. La Favela Chic, le Barrio Latino, la Pachanga... La capitale est pleine de boîtes de nuit à ambiance latine où Jesé aurait pu aller pousser la chansonnette en. Une perte immense pour la musique, pour le bon goût, et pour la fête de façon générale. Le troubadour et ses ballades vont nous manquer, ainsi que son look très travaillé. Les chaînes de type Cuban Linx, les tatouages clé de sol sur l'avant-bras, et même les grandes casquettes qui ne suffisent plus à masquer cette calvitie déjà bien avancée pour un homme de seulement 24 ans. Allez, salut l'artiste.Sortir dans la rue à l'aube après avoir bu des œufs crus, allez courir dans le froid, arpenter les rues de la ville, voir le soleil se lever, enchaîner quelques séries de pompes, des étirements, puis rentrer chez soi avec le survêtement trempé de sueur et se sentir heureux. Regarder un Rocky donne immédiatement envie de faire comme Stallone à Philadelphie et d'aller conquérir la ville, avant d'être rattrapé par cet éternel ennemi nommé la flemme. Jesé, lui, n'a peur de rien et a posté dernièrement sur son compte Instagram un nombre impressionnant de petites vidéos dans lesquelles on le voit s'entraîner dans les salles de muscu du PSG, mais aussi hors du cadre du club, à l'arrache, avec ce qu'il trouve chez lui ou dans la rue. On peut donc l'admirer en train de faire des pompes sur des murets, des petits sauts sur un transat dans son jardin, ou bosser son explosivité dans des escaliers. La bonne nouvelle, c'est que Stoke City récupère un gars qui adore suer et qui s'entretient même en dehors de ses heures de boulot. En même temps, il fallait au moins ça après quelques mois passés à s'empâter sur le banc parisien.Jesé au PSG, c'est un bilan abominable : quatorze matchs et deux buts – un penalty contre Nantes et une frappe déviée en Coupe de la Ligue contre le LOSC. Et les passes décisives ? La bulle, le zéro pointé, comme l'élève Ducobu. Hors rythme, maladroit, peu investi, incapable de comprendre comment se rendre utile, Jesé a coché toutes les cases de l'erreur de casting. Dans la cour des miracles qu'a été le mercato 2016 de Paris, Jesé tient une place de choix, entre les craquages Krychowiak et Ben Arfa. Et pourtant, il y a un an, Unai Emery s'était investi personnellement pour boucler le transfert de l'attaquant. Juste après son arrivée, Jesé confirmait qu'Emery avait été déterminant dans son arrivée : «» Depuis, le coach parisien fait des pieds et des mains pour se débarrasser de lui. Mais comme Emery est un homme avenant, il a tout de même tenté de relancer son joueur cet été en le plaçant titulaire lors de matchs d'International Champions Cup. Avec à la clé des prestations scandaleuses, des courses nulles, des balles perdues à n'en plus compter et l'impression que Jesé est un personnage de cartoon qui ne connaît pas le mot « coordination » .En 2016, les îles Canaries ont annoncé avoir franchi la barre des 14 millions de touristes. Ça fait du monde, beaucoup de monde, et même trop de monde. Du coup, s'y retrouver parmi les milliers d'avis TripAdvisor sur les hôtels et les restaurants de Las Palmas devient compliqué, et mieux vaut demander directement conseil aux locaux. Né et élevé dans cet archipel situé au large des côtes marocaines, Jesé était le guide parfait. Mieux, quand il a fallu lui trouver une porte de sortie pour un prêt cet hiver, il s'est naturellement tourné vers le club de sa ville natale, Las Palmas. «, s'emballait à l'époque Miguel Angel Ramirez, le président du club, alors en pleine négociation.» Quelques jours plus tard, le prêt était bouclé. Quelques mois, seize matchs et trois buts pour lesplus tard, Jesé était gentiment raccompagné vers la sortie et renvoyé dans un avion vers Paris. Le PSG vient d'envoyer sa patate chaude vers le centre de l'Angleterre, et Jesé va maintenant pouvoir noter les restaurants de Stoke-on-Trent, un lieu un chouia moins touristique que les Canaries.