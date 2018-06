Pourquoi Israël-Argentine est annulé

MA

À oublier.Initialement prévu à Haïfa, le match de préparation à la Coupe du monde entre Israël et l'Argentine, qui devrait finalement se jouer samedi soir prochain à Jérusalem, a finalement été annulé. L'ambassade d'Israël en Argentine a annoncé la nouvelle dans la nuit : « Nous communiquons avec regret la suspension du match entre les sélections d'Israël et d'Argentine, et déplore les menaces et provocations dirigées contre Lionel Messi , qui ont logiquement suscité la crainte de ses pairs. »Dans la foulée de l'annonce, la Fédération palestinienne de football n'a pas caché son soulagement : «Pour information, la Fédération argentine devait recevoir, en fonction de la participation de son capitaine, un chèque estimé entre deux et trois millions de dollars selon la presse locale. La Palestine, de son côté, a jugé que le changement de lieu de la rencontre était de la pure récupération politique alors que des militants palestiniens sont venus manifester leur colère lors de l'entraînement de l'équipe d'Argentine en brûlant et brandissant des maillot de l'maculés de peinture rouge sang. Dans un entretien à la chaîne, Gonzalo Higuain s'est, lui, réjouit de l'annulation du match : «Drôle d'ambiance.