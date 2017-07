Pourquoi il ne faut pas regarder l'ICC

Ça y est. Comme chaque été, les grandes écuries européennes sont parties se pavaner aux quatre coins du monde pour attirer sponsors et nouveaux supporters. Si la pratique n’est pas nouvelle, le spectacle annuel du foot business s’est institutionnalisé depuis 2013 au sein de l’International Champions Cup, organisée aux États-Unis. Une compétition amicale - cherchez l’erreur - de pré-saison qui voit les plus grands clubs européens s’affronter sous les yeux d’un public de footix. Bref, voilà pourquoi il ne faut surtout pas regarder l’ICC US.

Parce que son nom ne veut rien dire

Parce qu’on ne comprend rien à son fonctionnement

Parce que le PSG est double tenant du titre, donc ça ne doit pas être mieux que la Coupe de la Ligue

Parce que les matchs sont beaucoup trop tard

Parce qu’un Clásico ou un derby amical c’est antinomique

Parce qu’on passe déjà trop de temps devant la TV alors qu’il y a des matchs amicaux de partout

Parce que les championnats de France sont presque de retour

Parce que les vraies compétitions européennes ont déjà repris

Bah ouais, dans International Champions Cup US il y a «» . C’est con, mais ce détail ôte d’emblée toute la légitimité du tournoi puisque, excepté le Real Madrid et la Juventus , maîtres en leurs pays, les participants ne sont pas champions. Par exemple, le PSG est bien là, mais pas l’AS Monaco , championne de France et demi-finaliste de C1, pourquoi ? Si c’est vraiment la coupe internationale de tous les champions, où sont les Hongrois du Budapest Honvéd FC et les Péruviens du Sporting Cristal ? CQFD. Par définition, l’ICC n’a donc aucun intérêt. À ce moment-là, autant la renommer «» Bon ok, dans cette logique la Ligue des champions devrait aussi changer de nom. Mais au moins la C1 ne snobe pas les champions de Belgique et des Pays-Bas , elle.Incompréhensible sur le papier, l’ICC américaine a réussi à établir un fonctionnement plus tordu que celui de la Coupe Intertoto. Balèze. Une sélection des équipes obscure basée sur des critères plus économiques et marketing que sportifs, un règlement tiré par les cheveux et un tableau trop clément pour les participants : bref, rien de bien croustillant à se mettre sous la dent. Pire, l’ICC se déroule en vérité dans trois pays différents, donc avec trois vainqueurs. Ou peut-être même seulement deux vainqueurs pour les trois compétitions. Eh oui, mention spéciale à l’ Inter et au Bayern qui participent aux deux éditions asiatiques simultanément. Outre la version US, l’ICC se tient effectivement aussi en Chine et à Singapour avec d’autres cadors comme Chelsea , le Bayern ou Lyon . Seule l’Intertoto avait osé aller jusque-là. Vous suivez ?En général, quand le PSG conserve son titre dans une compétition, c’est qu’il ne s’y passe pas grand-chose. La preuve, personne ne s’est déjà tapé toute une édition de la Coupe de la Ligue. Ou alors il n’est plus là pour en témoigner. Et qui a vibré devant la finale de Coupe de France cette année ? Même réponse. Dernière chance, qui se souvient du dernier Trophée des champions ? Personne. Or, les Parisiens sont doubles tenants du titre. Aucun intérêt donc de se taper des matchs de pré-saison soporifiques dont on connaît déjà l’issue.22h au mieux, 3h30 voire 4h du matin au pire : à cette heure-là, on a autre chose à faire que de se poser devant beIN Sport. Déjà pour une Coupe du monde, c’est parfois dur de rester éveillé, mais alors pour un tournoi de pré-saison bidon... Et puis, en pleine canicule, il serait judicieux de profiter de la fraîcheur relative de la nuit pour dormir. Or, c’est précisément entre 2h et 5h qu’il fait le plus frais selon Evelyne Dhéliat. Si vraiment l’appel de la télécommande est trop fort en pleine nuit, il y a toujours mieux que l’ICC. Pendant la baston des Manchester organisée dans la nuit de jeudi à vendredi par exemple, France 3 diffusait un reportage sur la misère et le déclin de la ville de Sedan. C’est quand même foutrement plus intéressant. Quant aux rencontres de l’ICC de Singapour , elles sont certes à la mi-journée, mais impossible de fausser compagnie à Jean-Pierre Pernaud, le JPP du Paf, au 13 heures de TF1.Un choc entre rivaux, c’est quoi ? Des tacles assassins, une ambiance de feu, des bancs de touche nerveux... Soit l’exact opposé d’un match de préparation à Footixland. Franchement, Manchester United Manchester City qui se joue au NRG Stadium de Houston, ça te chauffe vraiment ? Honnêtement, c’est presque aussi ridicule qu’un Clásico Real- Barça organisé à Miami au Hard Rock Stadium. Oui oui, on parle bien de la chaîne de restaurants hyper-touristiques avec des burgers à vingt balles. Non, merci. Ça fait plutôt penser aux matchs que tu fais sur FIFA avec ton pote, quand tu changes de stade parce que t’en as marre de la vue pourrie d’Old Trafford.Entre le Tour de France , le rattrapage de la saison 6 deet, on ne quitte plus nos écrans. Pourtant, en tant qu’êtres humains normalement constitués, on a tous besoin d’air frais et de vitamine D. Ce serait dommage de risquer des carences ou de ne pas soigner ton bronzage pour des matchs dont le seul intérêt est de voir les buts de certaines recrues, que tu retrouveras forcément sur ton fil Facebook le lendemain. Alors pose cette foutue télécommande, et va prendre l’air. Avec un peu de chance, tu pourras voir un Auxerre Troyes ou un Reims Laval dans la petite ville du coin. Le tout en bronzant et en accumulant de la vitamine D : convaincu ?Eh oui. Si tu es prêt à te taper une série de matchs amicaux sans saveur entre des grands clubs pas prêts physiquement, présents seulement pour le pognon, c’est vraiment que t’aimes le foot et que la compétition te manque. Donc si tu aimes autant le ballon rond, tu adores forcément la Ligue 1. Dans ce cas, bonne nouvelle pour toi : elle revient dans deux semaines, et la Ligue 2 dans sept petits jours. Alors si tu veux du vrai foot, sois patient. Bientôt tu pourras bouffer ta pizza Dominos dans ton canapé Conforama chaque semaine du vendredi au lundi. Alors en attendant, reprend des forces, sors avec tes proches, parce que ta vie sociale s’apprête à hiberner pour dix mois.Encore mieux que le championnat, les deux coupes d’Europe ont déjà repris. Alors plutôt que de mater les futurs vainqueurs de la C1 jouer à la baballe aux States, pourquoi tu ne regardes pas les vrais matchs à enjeux et suspense de Ligue des champions et de Ligue Europa : les barrages. Bah ouais, tu savais que les Glasgow Rangers s’étaient fait sortir de la Ligue Europa dès le premier tour par le troisième du championnat luxembourgeois ? Quel match ! Presque aussi beau que la qualification au troisième tour préliminaire de C1 du FH Hafnarfjördur face à Vikingur . Et si tu penses que ce genre de match n’intéresse que les puristes, dis-toi que le PSG a aligné Jesé en pointe contre l’ AS Roma en ouverture de l’ICC, c’est quoi le pire ?