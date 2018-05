Pourquoi il ne faut pas manquer la 33e journée de Bundesliga

Si Cologne a l’occasion de quitter la Bundesliga par la grande porte en recevant le Bayern Munich, pour d’autres équipes, cette 33e journée sera tout sauf un baroud d’honneur. Entre places européennes et maintien, petit tour d’horizon des matchs à ne pas manquer.

Par Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est le match de la dernière chance. Enfin, surtout pour Hambourg. Une défaite face auxde Niko Kovač condamnerait leau moins aux barrages de la Bundesliga. Pire encore : si dans le même temps Wolfsburg ne perd pas face à Leipzig, le HSV serait relégué dans l’antichambre pour la première fois depuis la création du championnat actuel, en 1963. En face, Kovač vivra sa dernière à domicile puisque le Croate officiera sur le banc du Bayern la saison prochaine. Avec le retour de blessure de Kevin-Prince Boateng , l’Eintracht peut accrocher la dernière place européenne par la voie du championnat en cas de victoire et de défaite de Leipzig. Mais au pire, il restera toujours une finale decontre leen guise de lot de consolation.Dauphin du Bayern la saison dernière, la filiale allemande du taureau rouge est à la peine cette saison. Enfin, toutes proportions gardées. Quoique, la sixième place, loin d’être acquise, fait office d’ultime possibilité pour les Lipsiens de voir l’Europe la saison prochaine. Tout autre scénario et Ralph Hasenhüttl se retrouve ainsi sur un siège éjectable. D’autant qu’en face, Wolfsburg, champion en 2009, vice-champion en 2015, faut-il le rappeler, est actuellement barragiste et a l’occasion de se distancier de Hambourg, à deux points seulement des Loups.Et si la surprise de cette fin de saison venait de la bande à Benjamin Pavard ? Les Souabes, actuellement huitièmes, ne sont qu’à deux points du dernier ticket européen. Pas mal pour un club promu, plus habitué à titiller la zone rouge que les sommets. Mais attention à Hoffenheim... Pour les hommes de Julian Nagelsmann, il y a une quatrième place à bétonner pour être assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, en remerciant la refonte du coefficient UEFA au passage. Peut-être la seule raison qui convaincrait le petit prodige des bancs de touche allemands de rester un an de plus dans les faubourgs de Sinsheim.L’un est déjà relégué, l’autre est déjà champion. Et pourtant, l’un ne baisse jamais les bras et l’autre ne lève jamais le pied. Pour ce choc des extrêmes, le bouillonnant public colonais fera ses adieux à l’élite dans son temple du RheinEnergieStadion face à un adversaire de choix et qui ne s’était imposé « que » 1-0 à l’aller. Malgré l’amertume de la descente, le club au bouc aura quand même du baume au cœur, puisque trois de ses héros locaux que sont Jonas Hector, Timo Horn et Marcel Risse ont d’ores et déjà confirmé la prolongation de leur contrat. Face au Bayern, il faudra envoyer la preuve que lene restera pas longtemps dans l’antichambre.