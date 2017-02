Pourquoi Hoarau a refusé l'OL

0

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas niait être intéressé par Patrice Évra à cause de son grand âge, trente-cinq ans au compteur. Mais visiblement, les trente-deux ans de Guillaume Hoarau , ça passait. C'est ainsi que Bruno Génésio avait ciblé l'ancien avant-centre parisien pour devenir la doublure d' Alexandre Lacazette L'actuel buteur des Young Boys Berne raconte comment le contact s'est établi avec le coach lyonnais, qui l'a appelé le 29 janvier, sûrement bien inquiet de se retrouver à 48 heures de la fin du mercato sans attaquant axial de rechange. «, a déclaré l'ancien buteur du HAC en conférence de presse.Mais les arguments n'ont pas poussé l'international français à accepter l'offre, qui visiblement se plaît bien en Suisse et que la Suisse apprécie puisqu'il a été élu meilleur joueur 2016 du pays. «On lui a parlé de la perspective faire des soirées guitare-chamallows avec Jallet, Morel et ses chiens ?