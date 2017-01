Pourquoi Guardiola n’est qu’un entraîneur lambda

Pep Guardiola, l’un des meilleurs coachs du monde ? Pep Guardiola, génie tactique ? Absolument pas. S’il a réussi son début de carrière sur le banc, c’est juste parce qu’il était là au bon endroit au bon moment. Voilà cinq arguments prouvant qu’il est surcoté.

Parce que tout le monde aurait gagné avec Barcelone

Parce qu’il n’a jamais gagné contre plus fort que lui avec Munich

Parce qu’il ne comprend rien à la Premier League

Parce que mourir avec ses idées n’est pas synonyme de grand coaching

Parce qu’il ne sait pas gérer les ego des stars

Par Florian Cadu (et un peu de sa mauvaise foi)

Oui, lorsqu’il entraînait en Espagne, il a remporté trois Liga, deux Ligue des champions et deux Coupes du Roi. Et alors ? Quelle sorte de technicien n’aurait pas obtenu la même chose avec l’effectif qu’il avait à disposition ? Après tout, son successeur, Tito Vilanova, a également réussi, et Luis Enrique a lui aussi tout gagné avec les, alors qu’il n’avait pas fait d'étincelles avec la Roma ou le Celta Vigo. En vérité, Pep ou un autre ne pouvait que remplir les objectifs avec une équipe composée de Lionel Messi Sergio Busquets ou Gerard Piqué, et qui était considérée à juste titre comme la meilleure du monde. Un empilement de talents et de cerveaux habitués à jouer ensemble : aucun homme un tant soit peu intelligent n’aurait échoué. «» , a d’ailleurs noté Pascal Dupraz . Et si Pascal le dit...Oui, lorsqu’il entraînait en Allemagne, il a remporté trois Bundesliga et deux Coupes d’Allemagne. Et alors ? Quoi de plus normal quand on est à la tête du club le plus fortuné du pays et qu’il n’y a personne d’assez puissant pour contester l’hégémonie nationale ? Après tout, les finances du Bayern sont presque deux fois plus élevées que celles du Borussia Dortmund, lointain dauphin du classement économique. Or, le Catalan a gagné à peine plus de la moitié de ses confrontations face au BvB (six sur onze, quatre défaites). Surtout, Munich n’a jamais su trouver la solution contre des cylindrées aussi imposantes qu’elle en Europe. Résultat : les Allemands ont plafonné en demi-finales de C1, se faisant sortir coup sur coup par le Real (5-0 en scores cumulés), le Barça (5-3 en scores cumulés) et l’Atlético de Madrid. Bah oui, c’est tout de suite plus compliqué quand c’est Goliath et pas David en face.Oui, lorsqu’il a débarqué en Angleterre, il a débuté par dix victoires de suite toutes compétitions confondues. Et alors ? Est-ce que cela assure un trophée dans une saison ? Après tout, facile de gagner contre Swansea, Stoke City ou le Steaua Bucarest quand on a dépensé plus de deux cents millions d’euros et que les petits poucets n’ont pas encore eu le temps de se préparer. Sauf que pour la première fois de sa carrière, Guardiola doit lutter dans un championnat homogène où au moins cinq prétendants luttent pour le titre. Et ça, il ne sait pas faire. Pire : il n’a encore rien compris au football assez particulier qui se déroule en Premier League.» , a-t-il reconnu après une raclée à Leicester (4-2). Par ailleurs, son recrutement laisse pour le moment à désirer (Claudio Bravo fait regretter Joe Hart, İlkay Gündoğan passe son temps à l’infirmerie, John Stones ne progresse pas...) et il a déjà concédé quatre défaites en championnat (dont trois contre Chelsea, Liverpool et Tottenham, des concurrents directs). Son équipe devient ultra nerveuse et il ne semble pas vouloir se remettre en question. Parce qu’il en est incapable ?Oui, que ce soit à Barcelone, Munich ou Manchester, il a fait jouer ses équipes de belle manière. Et alors ? Est-ce le rôle premier d’un entraîneur que de rendre sexy une équipe, quitte à en ruiner la philosophie ou à sacrifier les résultats ? Après tout, certains anciens du club allemand n’avaient que peu goûté les exigences du Pep en matière de jeu, qui se divertissait en repositionnant les latéraux en milieux de terrain ou vice versa. «» , avait asséné Franz Beckenbauer en 2014. À son départ, c’est Lothar Matthäus qui avait critiqué le tacticien : «À City, l’amoureux de Marcelo Bielsa persiste dans ses choix prônant un football de possession et de passes à dix malgré des résultats pas vraiment convaincants et une défense totalement à l’ouest. «, résume très bien Pascal Dupraz » Et si Pascal le dit...Oui, il a dirigé et fait évoluer de grands talents comme Philipp Lahm ou Léo Messi. Et alors ? Cela prouve-t-il qu’il représente un formidable meneur d’hommes, capable de contrôler un groupe constitué de gros caractères ? Après tout, la liste des conflits avec Pep est longue comme le bras. Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimović, David Villa Cesc Fàbregas , Yaya Touré, Franck Ribéry ... Autant de joueurs qui ont compté dans le football ces dernières années, mais qui se sont bien pris la tête avec l’entraîneur. À la différence de Carlo Ancelotti , Guardiola ne s’adapte pas, mais choisit. Et comme il l’a sous-entendu récemment, il ferait mieux de tout stopper ici.