Pourquoi Frank Lampard va (enfin) ramener Derby County en Premier League

Moins d’un mois après la nomination de Steven Gerrard sur le banc des Rangers, Frank Lampard sera présenté jeudi après-midi à Derby County, où il vient de s’engager pour trois ans. Voilà pourquoi Lamps est le choix parfait pour ramener les Rams en Premier League.

1

Parce qu’il se roule en boule depuis des mois

Parce qu’il a tout à gagner

Parce que Brian Clough peut lui servir d’exemple

Parce qu’il n’a pas peur de la gélatine

Par Maxime Brigand

Lampard raconte son impatience à qui veut l'entendre : cette fois, c'est l'heure. Interrogé il y a quelques semaines par une grosse pelletée de médias anglais, l'ancien phare du Bridge, retraité depuis février 2017, avait alors expliqué vouloir «» . Puis, l e bonhomme a vu son pote, Steven Gerrard, s'installer sur le banc des Rangers début mai et il ne pouvait plus attendre. Bingo : Gary Rowett, arrivé à Derby County au printemps 2017 pour retourner le destin d'un club habitué depuis plusieurs saisons à se casser la gueule après les fêtes et donc incapable de remonter en Premier League depuis 2008 (Derby reste la pire équipe de l'histoire de l'élite après avoir terminé la saison 2007-08 avec onze points et une victoire), s'est engagé il y a quelques jours avec Stoke et a laissé le siège vide. Le boss des, Mel Morris, a rencontré Frank Lampard et a donc décidé de tenter le pari. Pourquoi ? Parce qu'il a été «» . Jusque là, rien de surprenant.Le cadre, maintenant : Derby, qui vient de glisser pour la troisième fois en dix ans lors des play-offs d'accession il y a quelques semaines (en demi-finale face à Fulham cette fois ; 1-0, 0-2) et qui ne ressemble quand même en rien à un premier boulot simple pour Lampard. Car chez les, l'ancien centenaire international (106 sélections) récupère un effectif de papys (Carson, Forsyth, Keogh, Baird, Davies, Huddlestone, Ledley, Anya, Johnson, Nugent, Jerome) et un club qui va devoir oeuvrer pour entrer dans les clous financiers -un FPF à la sauce locale- fixés par l'English Football League (EFL). Prendre Frank Lampard va d'ailleurs dans ce sens : un, le néo-coach ayant déjà annoncé sur le site officiel du club sa volonté de s'appuyer sur l'académie et le nom de son adjoint, Jody Morris, récupéré à Chelsea, où le bonhomme a entre autres participé cette saison à une victoire en FA Youth Cup en démolissant Arsenal en finale (3-1, 4-0) et à une finale de Youth League perdue avec lesface au Barça (0-3) mi-avril. Ouais, tout ça a quand même un côté excitant.Oui, y'a pire comme exemple mais le parallèle se tient : lorsqu'il arrive sur le banc de Derby à l'été 1967, Brian Clough a tient sa petite réputation, a déjà fait démissionner un président à Hartlepool mais a surtout retapé entièrement le club du North East. Mais les, eux, galèrent déjà en deuxième division et viennent de danser avec la zone rouge. Clough débarque alors avec son pote et adjoint, Peter Taylor, lâchera une première saison pour poser les fondations (18e) et ramènera le club dans l'élite la suivante avant de devenir champion d'Angleterre en 1972. Là, c'est une page plus ou moins similaire qui se présente sous les yeux de Lampard, qui débarque donc lui aussi avec un adjoint qu'il connaît de longue date, Jody Morris. L'idée est d'offrir un nouvel oeil et une nouvelle approche, tout en se doutant que Frank Lampard senior, 69 ans, ne devrait pas être trop loin.