Pourquoi Florentin Pogba est meilleur que Paul

Ils sont frères et vont s’affronter pour la première fois de leur carrière, ce jeudi soir à Old Trafford en Ligue Europa. Si l’un fait parler de lui quotidiennement dans les médias, le frangin le plus fort se fait plus discret et foule quotidiennement les terrains d’entraînement de l’Étrat.

0

Parce qu’il a été repéré avant par un club étranger

Parce qu’il a joué avec Nicolas Fauvergue

Parce que c’est un joueur clé du dispositif de Galtier

Parce qu’il a été champion d’Île-de-France de tennis de table

Parce qu’il a appris à perdre

Parce que Gary Lineker n’a jamais posté de tweets assassins sur lui

Is Pogba the world's most overrated player? — Gary Lineker (@GaryLineker) 26 juin 2016

Pogba cost £60million more than Kanté. — Gary Lineker (@GaryLineker) 23 octobre 2016

Parce qu’il ne célèbre pas ses buts avec un dab

Youtube

Par Maxime Feuillet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Avant d’affronter son frère cadet, jeudi, dans le cadre des seizièmes de finale de Ligue Europa à Old Trafford, Florentin Pogba s’est confié sur ce duel fraternel sur le site internet de l’UEFA. Un match tout particulier pour la famille Pogba comme l’a expliqué José Mourinho , mercredi, en conférence de presse : «» Mais si Paul Pogba et lespartent favoris dans cette double-confrontation, le meilleur joueur de la fratrie s’appelle Florentin, et voici pourquoi.Nés à Conakry en Guinée , en 1990, Florentin Pogba et son frère jumeau Mathias (aujourd’hui au Sparta Rotterdam) ont grandi avec leur petit frère Paul à Roissy-en-Brie dans la cité de la Renardière. Si les trois frères passent de nombreuses heures sur le city-stade de leur quartier, leurs performances au sein des clubs franciliens attirent l’oeil des recruteurs étrangers. Si bien qu’en 2007, Florentin et Mathias quittent la Seine-et-Marne direction l’ Espagne et le Celta Vigo . «, témoigne aujourd’hui Florentin.» Dans le même temps, Paul fait ses classes avec le centre de formation du Havre, à deux heures de Paris. Il rejoindra Manchester deux ans plus tard, en 2009.Après son passage au Celta Vigo Florentin Pogba décide de revenir dans l’Hexagone et trouve un point de chute à Sedan, alors en Ligue 2. Il y signe son premier contrat professionnel en 2010 et s’impose petit à petit dans la charnière centrale des sangliers. Ses performances attirent l’oeil de Francis Smerecki qui le convoque à trois reprises en équipe de France des moins de vingt ans en 2011. Capitaine du CS Sedan-Ardennes, il est recruté par l’AS Saint-Étienne dans les derniers jours du mercato estival en 2012. Mais les Verts décident de le renvoyer dans les Ardennes en prêt pour gagner en expérience en deuxième division. Au terme d’une saison catastrophique, le CSSA descend en National et se voit rétrogradé en CFA 2 pour des problèmes financiers. Florentin intègre alors l’effectif professionnel de l’ ASSE Barré par la concurrence et les bonnes performances de la charnière Perrin - Bayal Sall lors de son arrivée dans le Forez, Pogba a pris son mal en patience pour s’intégrer petit à petit dans le onze stéphanois. Souvent utilisé dans l’axe par Christophe Galtier au sein d’une défense à trois avec Loïc Perrin et Kevin Théophile-Catherine Florentin Pogba séduit les observateurs depuis quelques matchs dans le couloir gauche de la défense. Très solide défensivement, le latéral par intérim sait apporter le surnombre dans son couloir et se plait à échanger avec Kevin Monnet-Paquet ou Romain Hamouma en situation offensive. Un joueur clé dans la bonne série réalisée par les Verts en championnat (quatre victoires en cinq matchs).Si son frère jumeau Mathias a même été champion de France de tennis de table dans sa jeunesse, Florentin Pogba se contente des titres de champion de Seine-et-Marne et de champion d’Île-de- France . Un domaine dans lequel le palmarès de Paul Pogba est vierge. «, avoue Florentin sur le site de l’UEFA.» Si Saint-Étienne mène au score dans les dernières minutes de la rencontre, on conseille vivement à Fabien Lemoine de faire attention à ses chevilles, quitte à sortir prématurément du terrain.» pendant l’Euro, «» après les premiers mois décevants de Pogba à Manchester United cet automne. Autant de tweets incendiaires postés par une légende du football britannique concernant Paul. Et pas Florentin.Certes, Florentin marque moins régulièrement que son frère cadet (deux buts lors des trois dernières saisons de Ligue 1), mais lorsqu’il trouve le chemin des filets, il n’éprouve pas le besoin de claquer un dab ou de répéter sa sarabande habituelle. Et on le remercie vivement pour ça.