Pourquoi Diego Costa doit aller au Milan

En froid avec Antonio Conte depuis un échange de SMS cet été, Diego Costa est sur le départ à Chelsea. Les Blues ont d'ailleurs déjà officialisé l'arrivée de son remplaçant en la personne d'Alvaro Morata, son concurrent en sélection d'Espagne. Alors que l'attaquant le plus détesté d'Europe rêve d'un retour à l'Atlético Madrid et n'hésite pas à s'afficher avec un maillot des Colchoneros sur les réseaux sociaux, le meilleur ami de Thiago Silva aurait tout intérêt à rejoindre le Milan. Voici pourquoi.

1

Parce que Diego Costa, c'est mieux que Belotti pour le Milan.

Parce que la nouvelle équipe la plus sexy d'Europe manque d'un salopard

Parce que les Diego n'ont pas laissé de traces au Milan

Parce que ce serait moche de le voir six mois à Las Palmas

Parce qu'il faut un Costa au Milan et que la Juve a déjà pris Douglas

Parce qu'il a besoin d'une chirurgie esthétique

Malgré l'arrivée d' André Silva , lessont à la recherche d'un avant-centre et seraient en discussions avancées avec Andrea Belotti . Si le buteur du Torino est l'un des attaquants les plus prometteurs d'Europe, il ferait double emploi avec le Portugais dans le rôle du nouveauen attaque. Diego Costa apporte lui plus de garanties et a déjà fait ses preuves dans des grosses écuries en remportant la Liga et la Premier League. En plus, le Milan pourrait obtenir l'Espagnol à un prix bradé (30 millions ?) alors que l'attaquant italien va s'arracher à prix d'or; un argument à prendre en compte pour les nouveaux dirigeants du Milan qui viennent de claquer 200 millions d'euros sur le marché des transferts et devront négocier avec un accord à l'amiable avec l'UEFA en octobre pour éviter d'être contraints dans leur développement par le fair-play financier. André Silva , Hakan Çalhanoğlu, Franck Kessié, Lucas Biglia Ricardo Rodríguez, Mateo Musacchio Leonardo Bonucci , le Milan a parfaitement mené sa barque lors de ce mercato et sera l'équipe la plus attendue d'Europe la saison prochaine. Pour attiser encore plus le regard des curieux, il manque un vrai méchant au casting, si Bonucci est un joueur de caractère et peut parfois se montrer violent, l'ancien défenseur de la Juve est globalement apprécié par les amateurs de foot et par ses compères. Diego Costa rempli lui parfaitement le rôle du joueur qu'on aime détester, le vrai salopard à l'ancienne, celui qu'on a hâte de voir se frotter à Giorgio Chiellini dans un San Siro en fusion. Diego , en général, c'est un prénom qui réussit aux footballeurs. Et surtout, qui réussit aux clubs italiens. Ainsi, le Napoli a pu profiter du génie de Diego Maradona, l' Inter a remporté un triplé Scudetto-Coupe d' Italie -Ligue des Champions grâce à Diego Milito, la Lazio et l' Inter ont pu profiter de la grinta de Diego Simeone . Mais au Milan, rien. C'est simple, dans toute l'histoire, seuls trois Diego ont porté le maillot rossonero : Diego De Ascentis, Diego Lopez et Diego Fuser. Le premier n'a disputé que 19 matchs sans saveur avec le Milan, le second s'est fait prendre sa place dans les cages par un gamin de 16 ans et demi, et le dernier a explosé à la Lazio après son départ du Milan. Autant dire, trois flops. Il est temps de réconcilier ce prénom de football avec le Grande Milan.Diego Costa veut retourner à l'Atlético Madrid mais le club de Diego Simeone est interdit de recrutement par le TAS jusqu'à la fin de l'année 2017. Lesréussissent à contourner cette interdiction en utilisant un montage financier complexe comme pour le transfert de Vitolo . Si le Brésilien naturalisé espagnol veut faire son retour chez les Matelassiers, il devra être prêté à Las Palmas pour la première partie de saison et les prêts de six mois dans la capitale des Canaries, on sait déjà ce que ça donne. N'est-ce pas, Jesé ?Depuis maintenant dix ans, le grand Milan n'est plus que l'ombre de lui-même. Si lesont remporté la Serie A en 2011 avec Zlatan, la dernière vraie grande équipe du Milan, c'est celle qui s'est imposée face à Liverpool en finale de Ligue des Champions en 2007. 2007, c'est la dernière année au club d'Alessandro Costacurta. Véritable porte bonheur, le défenseur italien a reporté quatre C1 et septsous la présidence de Silvio Berlusconi. Si Milan veut retrouver les sommets il doit retrouver un nouveau Costa pour joueur le rôle de trèfle à quatre feuilles. Douglas est déjà pris par la Juve, le Milan doit donc se ruer sur Diego, sinon, Montella devra se rabattre sur Tino.En plus d'être moche sur le terrain, Diego Costa l'est également dans la vie. Il faut dire que l'attaquant desn'est clairement pas aidé par ses oreilles décollées. Une petite opération de chirurgie esthétique lui ferait le plus grand bien. Pour ce faire, quoi de mieux que de recevoir les conseils de Silvio Berlusconi, expert en la matière., déchargé de ses responsabilités, garde tout de même un œil sur son Milan et aura tout le temps de lui présenter les meilleurs chirurgiens du pays... et plus si affinités.