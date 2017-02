Pourquoi Chicharito va marcher sur la défense de l’Atlético

Atout offensif numéro 1 du Bayer Leverkusen, Chicharito va devenir en l’espace de 90 minutes le pire cauchemar des supporters de l’Atlético de Madrid. Car oui, l’attaquant mexicain compte bien prouver aux Colchoneros qu’il est bien plus qu’un simple supersub.

Parce qu’il est en forme

Parce que marquer contre l'Atlético, il sait faire

Parce que l’Atlético a une défense décimée

Parce qu’il a une revanche à prendre sur la Ligue des champions

Parce qu’il veut attirer les recruteurs

Parce qu’il se bat pour une nation

Par Steven Oliveira

Auteur de dix-sept buts la saison dernière en Bundesliga, Chicharito a parfaitement su s’intégrer au Bayer Leverkusen et au championnat allemand. Décidé à reproduire une saison similaire, l’attaquant mexicain a débuté l’exercice 2016-2017 sur les chapeaux de roue, avant de rester muet durant onze rencontres de suite en Bundesliga entre octobre et janvier. La faute à un divorce avec son ex-femme Lucía Villalón. L’échec marital derrière lui, l’ancien buteur de Manchester United est de nouveau en forme, comme l’attestent ses cinq buts lors des trois dernières journées de BuLi. L’ Atlético est prévenu, le Chicharito célibataire est encore plus redoutable que le ChicharitoSi vous demandez aux supportersd'évoquer le bref passage de Chicharito au Real Madrid , tous évoqueront la date du 22 avril 2015 et ce quart de finale retour de Ligue des champions face à l’ Atlético de Madrid. Titulaire en l’absence de Karim Benzema Javier Hernández était sorti de son trou dans les dernières secondes de la rencontre pour inscrire le seul but de la double confrontation, et ainsi qualifier le Real Madrid pour les demi-finales. Titulaire dans les cages des Jan Oblak n’a pas oublié cet appel en retrait de l’attaquant mexicain qui laisse Giménez et Juanfran sur place. Alors au moment de la poignée de main, Chicharito adressera un petit sourire au portier slovène et lui rappellera ce 22 avril 2015, avant de passer à l’acte une fois le coup d’envoi sifflé.Si Diego Simeone peut compter sur le retour de son gardien Jan Oblak , rétabli de sa blessure à l’épaule, l’entraîneur argentin n’a pas pu amener dans ses valises son vice-capitaine et patron de sa défense, Diego Godín , blessé à la cuisse. En son absence,Simeone aura le choix entre Stefan Savić, José María Giménez et Lucas Hernandez , pour former la charnière centrale. Si Giménez vit une saison un peu difficile après un exercice précédent exceptionnel, le défenseur français vivra, lui, une journée assez particulière : tribunal le matin à Madrid, et match le soir à Leverkusen. Accusé de «» par sa copine, Lucas Hernandez n’a pas forcément la tête au match de Ligue des champions, contrairement au Petit Pois.Si Chicharito a inscrit de nombreux buts en championnat, son statut del’a souvent empêché de briller en Ligue des champions. Auteur de «» 14 réalisations en 46 rencontres de C1, l’attaquant mexicain n’est pas vraiment à son aise dans la compétition reine. Preuve en est avec son seul but inscrit en phase de poules cette saison. Il faut dire que la Ligue des champions n’a pas toujours été aimable avec lui. Arrivé à Manchester United en 2010, l’attaquant mexicain a eu l’occasion de soulever le trophée dès sa première année, mais le Barcelone de Pep Guardiola en a décidé autrement. Pire, prêté au Real Madrid durant la saison 2014-2015, il n’a pas pu faire mieux que demi-finaliste, alors que le club madrilène a remporté la compétition un an avant et la gagnera de nouveau un an après.Après quasiment quatre mois d’abstinence en championnat, Chicharito a vu son nom sur la liste des joueurs qui pourraient quitter le Bayer Leverkusen lors du dernier mercato hivernal. Snobant les offres venues des États-Unis et sans faire de bruit, Javier Hernández a retrouvé son sens du but, mais n’a pas oublié l’attitude de ses dirigeants qui voulaient se séparer de lui. Alors, histoire de gonfler sa cote de popularité en Europe en vue d’un transfert cet été, l’attaquant mexicain va vouloir prouver qu’il fait bien partie des meilleurs attaquants du monde et qu’il mérite mieux que de se battre avec David Villa et Sebastian Giovinco pour le titre de meilleur buteur de MLS.Si l’Atlético de Madrid est un club espagnol, il rime beaucoup avec Amérique du Sud et avec Argentine, à l’image de l’entraîneur Diego Simeone. Une nation qui a fait beaucoup de mal au peuple mexicain ces dernières années en l'éliminant à deux reprises en huitièmes de finale de Coupe du monde en 2006 et 2010. Présent dans l’équipe mexicaine en Afrique du Sud, Chicharito va vouloir se venger de l’en écrasant l’équipe la plus argentine de la Ligue des champions, et prouver au passage que le Mexique n’est pas un pays de, abonné aux huitièmes de finale de Coupe du monde.