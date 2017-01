Pourquoi changer son logo ?

Dévoilé lundi dernier par le président turinois Andrea Agnelli, le nouvel emblème de la Juventus divise les supporters. Si le design et l’esthétique de ce nouveau logo surprennent, cet écusson constitue un grand pas de plus vers un football de plus en plus mondialisé.

Devenir une marque internationale à part entière

Par Maxime Feuillet

Un nom, des couleurs, un stade, un maillot, un blason. La fiche d’identité d’un club de football est somme toute assez sommaire. Si aujourd’hui, dans le football moderne, certaines écuries sont amenées à déménager dans de plus grandes enceintes et à changer de tenues saison après saison pour des raisons mercantiles, rares sont celles qui osent modifier leur écusson, premier symbole visuel du club. Ainsi, le Barça conserve son logo associant drapeau catalan, croix de Saint Georges et drapeau de Barcelone depuis 1906, les lettres O et M sont entrelacées sur le blason de l’ Olympique de Marseille depuis 1899, et l' AC Milan affiche fièrement sur son écusson une croix rouge sur fond blanc, symbole de la cité lombarde, adossée à des rayures rouges et noires depuis 1916. La Juventus , quant à elle, conservait son écu ovale divisé en bandes verticales blanches et noires, accompagnées d’un taureau (l’emblème de la ville de Turin), d’une couronne et de l’inscription majuscule «» depuis le début du XXsiècle. Mais lundi dernier, lors d’une soirée de gala organisée par le club piémontais, le président Andrea Agnelli a présenté le nouvel écusson, qui ornera les maillots et les produits dérivés à l’effigie du club à partir de juillet 2017. Et le changement est radical. Exit le blason traditionnel du club, place à un double «» blanc sur fond noir. Un design abstrait, simple, peut-être même trop, qui fait enrager les supporters, attristés de voir leur club perdre une part de son identité.Si Manchester City , l’ OGC Nice ou le Paris Saint-Germain ont eux aussi modifié leur emblème ces dernières années, le changement radical d’identité visuelle effectué par la Juventus surprend. «, analyse Guillaume Verdon, graphiste de l’Agence Logo, spécialisée dans la communication visuelle.» Et le design minimaliste de ce nouveau logo semble répondre à des attentes bien précises, qui vont bien au-delà du simple cadre du football. «, poursuit Guillaume Verdon.Ainsi, le nouveau «» de la Juventus aurait vocation à venir se coller au «» de Facebook, au «» de McDonald’s, à la pomme croquée d’Apple et à la virgule de Nike dans l’inconscient collectif. Mais pourquoi diantre les clubs de football chercheraient-ils à jouer des coudes au milieu de ces grandes marques internationales ? Paul Dietschy, historien des sports et spécialiste de l'histoire politique, culturelle et globale du football apporte un début de réponse : «» Si bien que cette tendance, initiée aujourd’hui par la Vielle Dame, pourrait bien trouver écho auprès d’autres clubs dans les années à venir. Paul Dietschy : «» Plus que des clubs.