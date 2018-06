Pourquoi c’est largement mieux de regarder un match AuBureau plutôt qu’au bureau ?

Lundi, en salle de réunion, ton patron t’a annoncé fièrement la grande nouvelle : il a fait installer un téléviseur dans l’open space pour que tous les « collaborateurs » puissent suivre ensemble les matchs de l’équipe de France, pour renforcer l’esprit de convivialité au sein de l’entreprise. Quelques personnes ont laissé échapper une exclamation de joie, mais toi, tu as un très gros doute. Parce que tu te connais, et que tu sais que tu ne réagis pas de la même manière devant un match, selon que l'on regarde au bureau ou AuBureau. Imaginons par exemple si on avait dû regarder ce premier match de la France au bureau.

Julien Mahieu

Tout le monde s’est donc regroupé au milieu de l’open space et lève les yeux en direction du petit écran 32 pouces que le patron a acheté et que le stagiaire a fixé au mur. Les compositions d’équipe s’affichent, et sans surprise, Deschamps a décidé de titulariser les golden boys et... de laisser Giroud sur le banc. Ton collègue Bruno frappe dans ses mains : «» Nathalie est sur son smartphone et répond à ses mails pros. Anne-So t’explique qu’elle déteste le foot, «» . Bruno râle contre les joueurs qui ne chantent pas l’hymne à tue-tête. Le match risque d’être long.Face au gigantesque écran 4K qui surplombe la table où tes potes et toi êtes installés, tu sirotes un mojito. Et puis une clameur s’élève, les compositions d’équipe s’affichent. Deschamps a cédé à l’appel du peuple, Giroud est sur le banc. Ton pote Guillaume soupire : «» Magali, à côté de toi, s’enthousiasme de la titularisation d’Hernandez et de Pavard sur les ailes. Elle a revêtu son maillot de l’équipe de France , celui qu’elle avait acheté avant la Coupe du monde 2006 et floqué Zidane. Tu as bien vu qu’elle t’adressait des sourires appuyés. Et si c’était pour aujourd’hui ? Les hymnes résonnent, tout le monde se lève et chante gaiement et en chœur. Le coup d’envoi est donné, tout le monde applaudit.Ton patron est resté une minute à côté de vous, les mains sur les hanches, fier d’avoir trouvé un moyen de renforcer les liens entre les collaborateurs. En matière de teambuilding, ça coûte toujours moins cher que de foutre Martine de la compta et Gwendo de la com’ dans des gros costumes de sumo au milieu de la cantine d’entreprise. Première alerte sur les buts australiens. Bruno éructe : «» Nathalie scrolle indéfiniment sur l’appli Facebook de son smartphone. Anne-So est sortie fumer une clope.Quand le jeune attaquant du PSG échappe à la vigilance de la défense australienne, tous les clients se lèvent comme un seul homme, les yeux rivés sur l’écran. La première tentative française est finalement repoussée par le gardien adverse, et tout le monde pousse un grand «» . Tu fais signe au serveur et tu commandes une planche de charcuterie pour toute la table. Magali remplit les verres en actionnant la pompe. Il fait beau.ton patron est venu te chercher quelques minutes plus tôt. Il est au téléphone avec un fournisseur et il a besoin des projections, mais si, tu sais, celles que tu étais censé lui rendre la semaine prochaine. Tu fais une grimace en te dirigeant vers son bureau, ce qui ne lui plaît pas beaucoup, à ton patron : «» Tu restes assis à côté de lui pendant qu’il essaie de plaisanter en Anglais avec son accent incompréhensible. Ta présence ne semblait finalement pas si indispensable. Finalement, tu quittes le bureau sans avoir ouvert la bouche. Bruno t’adresse un sourire narquois : «l’arbitre désigne le point de penalty, et toute la clientèle du bar explose de joie. Les plaisanteries vont bon train : « Antoine Griezmann pose le ballon et prend son élan. Tout le monde est debout et retient son souffle. Tu as le bras autour des épaules de Guillaume à ta gauche, et autour des épaules du serveur à ta droite. Grizou transforme et c’est l’euphorie générale. Tu tapes dans la main de gens que tu ne connais. Tu fais «» avec la table voisine.c’est la stupéfaction. Alors que la France avait fait le plus dur en ouvrant le score, Samuel Umtiti concède le penalty le plus stupide de ce début de Mondial. Bruno balance une agrafeuse à l’autre bout de l’open space et Anne-So glousse à côté de toi : «» . Nathalie est repartie s’asseoir devant son PC «» . Au moment où le joueur australien s’élance pour tirer le penalty, Anne-So change de chaîne en riant. Bruno balance Anne-So à l’autre bout de l’open space.c’est la stupéfaction. Guillaume, supporter lyonnais devant l’éternel, récite les statistiques de penaltys concédés par Samuel Umtiti , et répète, les yeux dans le vague : «» Magali positive : «» Elle est comme ça, Magali. Elle tire les gens vers le haut. Et elle joint le geste à la parole, en resservant des bières à tout le monde. Bruno range ses affaires dans un carton en maugréant. Le patron lui a donné une demi-heure pour quitter le building. Les trois quarts des collaborateurs se sont réunis pour assister à la scène et à l’annonce publique du licenciement de Bruno . L’ambiance est glaciale. Tu es tout seul devant la télé quand Pogba combine avec Giroud et accomplit un Pog-miracle en envoyant le ballon dans les cages par la seule force de la pensée. Tu n’oses même pas esquisser un geste ou pousser un crie de joie. Bruno claque la porte du département tellement fort que ça fait trembler les murs. Tu préfères éteindre le téléviseur et retourner à ton poste, avant que ton patron ne ressorte de son bureau en quête de cibles à abattre.Guillaume discute avec un couple de supporters australiens qui se sont attablés avec nous. Magali entonne des chants de supporters avec des filles d’une table voisine. Et puis Paul Pogba accélère dans l’axe et combine avec Mbappé. «» . La clientèle du bar se lève. Pogba sollicite un nouveau une-deux avec Giroud. «» Le ballon décolle, décrit une parabole improbable, frappe la barre de l’ Australie , franchit la ligne... Un long moment de flottement. «» , s’écrie Guillaume ? L’arbitre de la rencontre valide le deuxième but de l’équipe de France . Nouvelle explosion de joie ! Dans les rues résonnent des dizaines de klaxons. Le serveur du bar brandit son maillot de Pogba au-dessus de sa tête. Magali hurle de joie, se jette sur toi, et t’embrasse à pleine bouche. Guillaume court torse nu entre les voitures.Vivement qu’on soit champions du monde.