Pourquoi Bordeaux veut vraiment taper le PSG

Ce soir, les Girondins reçoivent le Paris Saint-Germain. La rencontre peut sembler anodine, mais conditionnera la fin de saison des Bordelais. Et de leurs supporters.

0

« Cogner Paris pour emmerder la Ligue »

Faire vibrer le Matmut, enfin

Par Mathias Edwards

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Neuvièmes de Ligue 1, à deux points de Guingamp, cinquième, les Girondins de Bordeaux naviguent à vue en championnat. Une situation qui fait des coupes nationales un objectif prioritaire, pour valider la mission fixée par la direction du club. La même que chaque saison : se qualifier pour une compétition européenne. Et peu importe si cela doit passer par une qualification face au Paris Saint-Germain, qui reste sur une série de 17 buts inscrits sans en encaisser un, lors de ses cinq dernières sorties. La mission paraît impossible, mais les hommes de Jocelyn Gourvennec peuvent cultiver quelques motifs d'espoir. Il y a le calendrier, d'abord. La réception du leader monégasque dimanche prochain pourrait pousser Unai Emery à aligner une équipe largement remaniée, alors que Julian Draxler est très incertain. Ensuite, les Bordelais semblent avoir trouvé une formule qui fonctionne à peu près, en témoigne leur série en cours de cinq matchs sans défaite.Si une qualification pour la finale est primordiale d'un point de vue sportif, elle l'est également au regard des supporters. Les Ultramarines, qui n'ont jamais porté cette compétition dans leur cœur, ont décidé depuis quelques saisons de «» comme l'explique Laurent Perpigna, un de leurs porte-parole. «» Pour ces «» , l'ennemi, c'est la LFP, qu'ils considèrent tout simplement comme «» . Les ultras bordelais vont même jusqu'à accuser l'association présidée par Nathalie Boy de La Tour d'avoir «» . Ce qui donne encore plus envie aux Ultramarines de faire une bonne blague à la Ligue, en se rendant dans la capitale des Gaules le 1avril prochain. «» , insiste Perpigna.Avec 22 687 spectateurs, la Matmut Arena présente la sixième plus grosse affluence moyenne de Ligue 1, alors qu'elle n'a pas encore accueilli l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain cette saison. Un chiffre tout à fait honorable malgré les idées reçues, alimentées par des plans de caméra braqués sur une tribune d'honneur souvent dépeuplée. Mais le stade, dont l'aspect extérieur fait penser à un hôpital, n'a pas encore connu son grand soir. Et si les joueurs attendent toujours le fameux déclic, c'est également le cas de leur enceinte. Le stade René-Gallice, comme les Ultramarines ont décidé de le baptiser après une consultation populaire, attend son dépucelage. Et en Gironde, il ne serait pas le premier à découvrir le grand frisson à l'occasion d'une rencontre avec une Parisienne de passage.