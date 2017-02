Pourquoi Augustin ne s'entraîne plus avec les pros

0

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si Unai Emery comptait sur Jean-Kévin Augustin comme doublure de Cavani dans la première moitié de saison (12 matchs et 1 but), ce n'est plus le cas en 2017.Le jeune attaquant parisien est désormais à la disposition de la réserve du PSG et ne participe plus aux entraînements du groupe professionnel, hormis ceux des lendemains de match. Selon, le champion d'Europe U19 paie les changements du mercato hivernal. L'arrivée de Draxler offrant au coach une nouvelle solution offensive, JKA avait alors refusé d'être prêté, malgré l'intérêt de Nantes Montpellier ou Rennes En contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2018, il poserait plusieurs conditions avant d'accepter une prolongation jusqu'en 2022, ne voulant pas être baladé de prêt en prêt pendant plusieurs saisons sans avoir sa chance avec son club formateur.Ou un geste de solidarité avec les autres titis parisiens à prénom composé oubliés par le PSG Jean-Christophe Bahebeck , si tu nous lis...