Pourquoi Allardyce a refusé Crystal Palace

L'ancien manager desa bien été approché par les dirigeants du club pour y faire son retour, mais il «» .Démissionnaire en mai dernier et remplacé par Frank de Boer tout juste remercié après seulement cinq rencontres,explique avoir refusé d'abord parce qu'il était heureux. «» , a ainsi confié l'anglais à Sky Sports. Des propos qui font écho à ceux tenus par José Mourinho , mercredi, en conférence de presse.D'après la BBC, le job reviendrait finalement à l'ancien sélectionneur anglais, Roy Hodgson (70 ans), qui n'a plus été en poste depuis son départ de la sélection anglaise après l'échec desface à l'Islande lors de l'Euro 2016. Une nomination jugée comme la meilleure des décisions par Ian Wright, ancienne légende du club.Hodgson avait commencé sa carrière de joueur à Palace, et devrait y finir celle de coach.