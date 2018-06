Pour toi, public

Depuis le début de la Coupe du monde, les supporters français sont aux abonnés absents et les joueurs ont l'impression de jouer chaque match à l'extérieur.

Rapport de force

Champions de la télécommande

Par Alexandre Doskov, à Istra

La scène est captée par une grande chaîne d'information en continu, dont le nom tient en trois lettres, qui est diffusée sur le canal 15 et la TNT, et dont le slogan promet qu'elle est «» . Quatre supporters de l'équipe de France habillés comme au carnaval sont plantés devant le stade d'Iekaterinbourg et montrent du doigt l'édifice qui se trouve dans leur dos, et plus particulièrement cette «» . Encouragé par la première salve de rires, l'homme qui porte un chapeau en forme de coq bleu continue : «» Pour regarder les tribunes des stades russes, les analyser, et balancer deux ou trois vannes dessus, les supporters français sont très bons. Mais pour ce qui est de les remplir, c'est une autre paire de manches. Et en regardant ce court micro-trottoir qui n'a dans le fond pas grand intérêt, on aurait presque envie d'applaudir le cameraman qui a réussi l'exploit de trouver quatre supporters des Bleus d'un seul coup. Un manque de ferveur criant quand on écoute les ambiances des stades dans lesquels a joué l'équipe de France pour le moment, et qui commence même à faire réagir les joueurs.Dans le rôle de la force tranquille, puisqu'il en faut toujours une, Steven Nzonzi. Placide, le longiligne milieu de terrain secouait la tête de gauche à droite après la victoire contre le Pérou. Non, le boucan fait par les fans péruviens ne l'a pas bouleversé plus que ça. Et avec sa voix de conteur, le Sévillan avait vite fait comprendre qu'on pouvait passer à un autre sujet : «» Quelques minutes plus tard, Olivier Giroud débarquait à son tour en conférence de presse pour mettre les pieds dans le plat et donner tort à Nzonzi : «» Un rapport de force un brin déséquilibré.Si le public français ne se faisait dévorer que par les publics sud-américains, toujours très bruyants, l'affaire ne serait pas si dramatique. En revanche, voir les fans des Bleus incapables de se faire entendre face à des supporters australiens qui viennent de très loin et qui ne sont pas réputés pour être les plus bouillants est plus inquiétant. Là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes : 10 000 Australiens étaient en tribunes à Kazan, contre 2000 Français. «, s'était plaint Pogba après la rencontre.Tout avait pourtant démarré par une belle opération com' de la FFF, qui avait invité 23 membres des Irrésistibles Bleus – la plus grosse association de supporters – à l'hôtel de l'équipe de France pour que les joueurs leur distribuent des places pour le premier match. Images relayées sur les réseaux, photos, vidéos, tapes dans le dos. «» , avait même osé Griezmann. Mais au stade, dodo. Après s'être confié sur sa chair de poule d'Iekaterinbourg, Olivier Giroud avait ajouté : «» En effet, télécommande à la main, les Français sont imbattables, et TF1 se félicite depuis deux semaines des cartons d'audience réalisés (12,59 millions de téléspectateurs, 69% de parts de marché, et meilleure audience de l'année pour France-Australie).L'argument classique du « trop loin/trop cher » ne suffit pas à expliquer cette situation, surtout face aux fans péruviens et australiens qui ont bravé le « encore plus loin/encore plus cher » . Et au-delà du nombre de supporters tricolores présents, ces derniers ont de gros soucis pour se faire entendre et se contentent généralement de lancer un «» de temps en temps, ou de chanter l'horrible chanson «» , dont l'air est pompé sur celui de «» Triste. Surtout que le Gérard Depardieu en question n'est même pas là pour leur servir un verre, puisqu'il est en tournée en France pour ses concerts de reprises des chansons de Barbara.