Pour Reus, le BvB ne méritait pas de gagner

Ce week-end en Bundesliga, les cadors étaient à la peine.Mais la douche la plus froide de cette journée est à mettre au compte de la lanterne rouge Darmstadt , qui n'avait plus gagné depuis le mois d'octobre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que lesont le chic pour taper les gros : leur dernière victoire, c'était contre Wolfsbourg Darmstadt , une équipe censée rapporter automatiquement trois points, donc. Raté pour Dortmund , de quoi provoquer la déception de Marco Reus . «, explique l'attaquant sur le site du BvB,Un avis partagé par le coach Thomas Tuchel , qui a employé le même qualificatif pour résumer la victoire de son adversaire du jour.Reste qu'il y a toujours le feu dans la maison jaune et noir et que ce ne sont pas de plates petites phrases qui vont l'éteindre.