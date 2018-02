Pour le Scudetto, Totti a choisi le Napoli

1

AC

Totti a choisi son camp.Alors que la bataille fait rage entre le Napoli et la Juventus , qui ont enchaîné respectivement dix et neuf victoires de rang, chacun en Serie A commence à prendre parti pour l'un des candidats à la victoire finale.Ambassadeur des Francesco Totti a choisi de soutenir lesdans cette course effrénée au titre : «C'est sûr qu'aurait préféré dire la Roma, mais avec dix-neuf points de retard sur Naples , ce sera très, très compliqué.