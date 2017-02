Pour Lacazette, le moment est venu de partir

0

💬 @LacazetteAlex pour le #CFC : "Je pense que cet été il faudra un peu changer d'air" #ASSEOL pic.twitter.com/Tl0HxhFjn0 — Canal Football Club (@CanalFootClub) 5 février 2017

L'aventure lyonnaise d' Alexandre Lacazette toucherait-elle à sa fin ? Si le mercato hivernal est bel et bien terminé, le buteur de l'Olympique lyonnais a plus ou moins tué le suspense concernant son avenir la saison prochaine : «» , a déclaré le buteur des Gones au micro du Canal Football Club.Lacazette, au club depuis 2009, est sous contrat avec l'OL jusqu'en 2019. Pour se l'offrir, les intéressés devront casser leur tirelire car la direction lyonnaise ne compte pas le laisser partir facilement. On parle en effet d'une clause libératoire de pas moins de soixante-dix millions d'euros. De quoi refroidir West Ham qui avait vu son offre de quarante millions balayée cet hiver.Alors quelle destination pour le Français ? Il confie avoir eu des contacts avec le FC Barcelone lorsque celui-ci s'est offert les services de Samuel Umtiti en début de saison. «» , avoue-t-il, tout en précisant que jouer sous la vareuseserait «» .En espérant que la contre-performance face à Saint-Étienne dimanche soir ne joue pas en sa défaveur.