Pour Klopp, le 24 décembre, c'est sacré

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Que les choses soient claires : le dimanche 24 décembre prochain, Jürgen Klopp ne posera pas ses fesses sur un banc, mais sur une chaise, derrière une table sur laquelle se trouvera une dinde, et pas loin d'un sapin vers lequel des enfants se précipiteront pour ouvrir les cadeaux quand on leur aura dégainé le feu vert.Alors ce Arsenal-Liverpool que Sky TV essaie à tout prix de caser ce jour-là, franchement, l'entraîneur allemand ne l'envisage pas une seconde et s'est chargé de le dire au: «Au-delà de l’aspect sportif, Jürgen Klopp , en bon père de famille, s’est insurgé du manque de respect donné aux traditions familiales par la chaîne Sky : «Cette histoire ne sent rien d'autre que le sapin.